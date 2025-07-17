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ООН выделяет $277,7 млн на поддержку украинцев в зимний период: какая помощь будет предоставлена

ООН
Фото: mvs.gov.ua

Организация Объединенных Наций и гуманитарные партнеры представили план на осенне-зимний период 2025-2026 годов, предусматривающий поддержку наиболее уязвимых слоев населения в Украине на $277,7 миллионов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ООН.

Отмечается, что миллионы украинцев из-за вызовов войны остались без домов, не имеют надежного теплоснабжения, потому что средств на оплату коммунальных услуг.

  • жителей прифронтовых районов,
  • внутренне перемещенных лиц в местах временного проживания,
  • пожилых людей и лиц с инвалидностью,
  • многодетных семей,
  • общин со значительно поврежденной инфраструктурой.

Какая помощь будет оказана

Как подчеркнул координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине Маттиас Шмале, с наступлением холодов миллионам людей в Украине будет сложно обеспечить тепло в домах. Поэтому ООН планирует помочь тем, кто больше в этом нуждается.

Гуманитарные организации сосредоточятся на:

  • утеплении и ремонте поврежденного жилья,
  • предоставлении обогревателей, топлива, одеял и теплой одежды,
  • утеплении домов и мест временного проживания на случай сильных морозов,
  • предоставление денежной помощи для оплаты коммунальных услуг.

"Каждая зима — это новое испытание для людей, уже истощенных годами войны. Своевременное финансирование и тесное сотрудничество с нашими партнерами имеют решающее значение, чтобы успеть помочь тем, кто в этом больше нуждается, до наступления морозов", - подчеркнул Шмале.

Напомним, Израиль заявил о предоставлении дополнительной гуманитарной помощи Украине. В частности, речь идет о системах водоснабжения, предназначенных для сотен тысяч жителей восточных областей, где инфраструктура водоснабжения пострадала от российских обстрелов.

Автор:
Светлана Манько