Данія виділяє Україні 375 млн євро на трирічну програму Ukraine Transition Program
Данія виділяє Україні 375 мільйонів євро на трирічну програму Ukraine Transition Program, яка передбачає підтримку стійкості та раннього відновлення, енергетичну безпеку та перехід на зелену енергетику, а також розвиток інституцій.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.
Сибіга підкреслив, що Данія лідирує у підтримці України пропорційно до ВВП – 2,9% допомоги припадає саме на цю країну, з яких близько дев’яти мільярдів із десяти – військова підтримка.
Він відзначив низку успішних ініціатив, зокрема спільне виробництво української зброї у Європі, гарантії інвестицій від Данського експортно-інвестиційного фонду (EIFO) та всебічну підтримку Миколаївщини.
Україна та Данія переходять від моделі Build in Ukraine до моделі Build with Ukraine, і найближчим часом українська зброя виготовлятиметься на території Данії.
Він також відзначив роль Данської моделі як прикладу для інших партнерів і підтвердження в Гаазькій декларації НАТО.
Сибіга висловив сподівання на підтримку Данії у процесі європейської інтеграції України та наголосив на важливості прискорення відкриття переговорних кластерів для України і Молдови. Він також висловив співчуття у зв’язку з ударом Росії по гуманітарній групі на Чернігівщині 4 вересня, назвавши його воєнним злочином.
Нагадаємо, Україна та Данія підписали угоду, яка відкриває шлях до створення українських оборонних виробництв на території Данії.