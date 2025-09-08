Міноборони отримало квадрокоптери від DRC для контролю якості розмінування

Данська рада у справах біженців (DRC) передала Міністерству оборони України квадрокоптери та інше обладнання для доукомплектування чотирьох груп контролю якості розмінування.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міноборони.

Нову техніку використовуватимуть для перевірки територій, очищених від мін та інших вибухонебезпечних залишків війни.

Поставка здійснена у межах проєкту "Комплексна гуманітарна протимінна діяльність для підтримки раннього відновлення в Україні 2023–2026 рр.".

"Завдяки такій підтримці ми маємо змогу підвищити технічні можливості наших фахівців, оперативно реагувати на виклики та забезпечувати безпеку на розмінованих територіях", — зазначив полковник Руслан Берегуля, керівник Секретаріату Національного органу з питань протимінної діяльності.

Під час зустрічі з представниками DRC сторони обговорили подальшу співпрацю. Зокрема, йшлося про навчальні курси з контролю якості розмінування, які включатимуть практичні заняття з використанням безпілотних авіаційних комплексів та штучного інтелекту.

DRC та Міноборони домовилися продовжувати спільні проєкти з розвитку національного потенціалу у сфері протимінної діяльності.

Додамо, за рік роботи програми компенсації витрат Центр гуманітарного розмінування підписав 80 договорів на очищення 14,4 тис. га сільськогосподарських земель. Вартість робіт склала понад 856 млн грн, а до використання вже повернули 3,4 тис. га розмінованих територій.