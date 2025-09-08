Запланована подія 2

Минобороны получило квадрокоптеры от DRC для контроля качества разминирования

Датский совет по делам беженцев (DRC) передал Министерству обороны Украины квадрокоптеры и другое оборудование для доукомплектования четырех групп контроля качества разминирования.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минобороны.

Новая техника будет использована для проверки территорий, очищенных от мин и других взрывоопасных остатков войны.

Поставка осуществлена в рамках проекта "Комплексная гуманитарная противоминная деятельность по поддержанию раннего восстановления в Украине 2023-2026 гг.".

"Благодаря такой поддержке мы можем повысить технические возможности наших специалистов, оперативно реагировать на вызовы и обеспечивать безопасность на разминированных территориях", - отметил полковник Руслан Берегуля, руководитель Секретариата Национального органа по противоминной деятельности.

В ходе встречи с представителями DRC стороны обсудили дальнейшее сотрудничество. Речь шла об учебных курсах по контролю качества разминирования, которые будут включать практические занятия с использованием беспилотных авиационных комплексов и искусственного интеллекта.

DRC и Минобороны договорились продолжать совместные проекты развития национального потенциала в сфере противоминной деятельности.

За год работы программы компенсации расходов Центр гуманитарного разминирования подписал 80 договоров на очистку 14,4 тыс. га сельскохозяйственных земель. Стоимость работ составила более 856 млн. грн., а к использованию уже вернули 3,4 тыс. га разминированных территорий.

Автор:
Татьяна Гойденко