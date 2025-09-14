Дания выделяет Украине 375 млн евро на трехлетнюю программу Ukraine Transition Program

Дания выделяет Украине 375 миллионов евро на трехлетнюю программу Ukraine Transition Program, которая предусматривает поддержку устойчивости и раннего обновления, энергетическую безопасность и переход на зеленую энергетику, а также развитие институтов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.

Сибига подчеркнул, что Дания лидирует в поддержке Украины пропорционально ВВП – 2,9% помощи приходится именно на эту страну, из которых около девяти миллиардов из десяти – военная поддержка.

Он отметил ряд успешных инициатив, в частности, совместное производство украинского оружия в Европе, гарантии инвестиций от Датского экспортно-инвестиционного фонда (EIFO) и всестороннюю поддержку Николаевщины.

Украина и Дания переходят от модели Build in Ukraine к модели Build with Ukraine, и в ближайшее время украинское оружие будет производиться на территории Дании.

Он также отметил роль Датской модели в качестве примера для других партнеров и подтверждения в Гаагской декларации НАТО.

Сибига выразил надежду на поддержку Дании в процессе европейской интеграции Украины и отметил важность ускорения открытия переговорных кластеров для Украины и Молдовы. Он также выразил соболезнования в связи с ударом России по гуманитарной группе в Черниговской области 4 сентября, назвав его военным преступлением.

Напомним, Украина и Дания подписали соглашение, открывающее путь к созданию украинских оборонных производств на территории Дании.