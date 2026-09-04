Штраф НБУ для iPay на 16,5 млн грн: причини та вимоги регулятора

Національний банк України оштрафував платіжну платформу iPay на 16,51 млн грн за порушення вимог законодавства у сфері платіжних послуг. Регулятор, зокрема, виявив неналежний контроль за якістю та достатністю інформації, що супроводжує платіжні операції.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба НБУ.

iPay отримав штраф

Національний банк України оштрафував ТОВ "УПР", яке працює під брендом iPay, на 16,509 млн грн за порушення вимог законодавства у сфері платіжних послуг.

Порушення регулятор виявив під час безвиїзного нагляду. Зокрема, компанія неналежно контролювала якість і достатність інформації, що супроводжує платіжні операції.

Штраф iPay має сплатити протягом п’яти робочих днів після отримання відповідного рішення Комітету НБУ з питань нагляду та регулювання діяльності банків та оверсайта платіжної інфраструктури.

Крім того, Нацбанк виніс компанії письмове застереження через порушення вимог до системи управління та авторизації діяльності надавача фінансових платіжних послуг.

iPay має усунути виявлені порушення та вжити заходів, щоб не допустити їх повторення, протягом 30 календарних днів із дати отримання рішення.

Відповідні рішення Комітет НБУ ухвалив 2 вересня 2026 року. Вони набирають чинності з дня доведення їх до відома компанії.

Нагадаємо, у вересні 2025 року НБУ вже штрафував iPay на 16,6 млн грн за порушення вимог фінансового моніторингу. Регулятор, зокрема, виявив недоліки в оцінці ризиків, системі внутрішнього контролю, роботі з даними клієнтів і звітності. Тоді ж компанія отримала письмове застереження через помилки у звітності та веденні документації.

Нагадаємо, нещодавно НБУ застосував наглядові заходи до семи небанківських фінансових установ. Трьом із них відкликано ліцензії, а ще чотири отримали вимоги усунути виявлені порушення та привести свою діяльність у відповідність до чинного законодавства України.