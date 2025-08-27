Запланована подія 2

Ольга Стефанішина призначена новим послом України в США

Ольга Стефанішина
Ольга Стефанішина. Фото: Facebook

Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ольги Стефанішиної послом України в США. Серед головних завдань для дипломатки – реалізація домовленостей між Києвом і Вашингтоном, насамперед у сфері оборони.

Як пише Delo.ua, про це повідомив глава держави.

Стефанішина представлятиме Україну у США

Зеленський підписав указ про призначення Ольги Стефанішиної новим послом України в Сполучених Штатах Америки. Формальні процедури завершені, і дипломатка вже приступає до виконання своїх обов’язків.

Головними завданнями Стефанішиної стануть оновлення роботи українського посольства та реалізація всіх домовленостей з Вашингтона, зокрема у сфері оборони. За словами президента, від відносин з США багато в чому залежить довгострокове гарантування безпеки України.

Українська сторона очікує на активний розвиток співпраці.

"На столі – дві українські пропозиції, це сильні пропозиції. Це угода про зброю для України, це угода про сучасні дрони для Сполучених Штатів. І ми розраховуємо на швидкий рух у відносинах", - наголосив Зеленський. 

Зеленський також подякував Оксані Маркаровій, яка представляла Україну у США протягом останніх років повномасштабної війни, зазначивши, що завдяки її роботі Україну в Сполучених Штатах завжди чули. Президент запропонував Маркаровій продовжити роботу у команді на інших напрямках.

Нагадаємо, 17 липня президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ольги Стефанішиної спеціальною уповноваженою президента України з питань розвитку співробітництва зі Сполученими Штатами Америки.

Автор:
Ольга Опенько