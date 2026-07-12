Зеленский анонсировал обновление Кабмина, Свириденко может уйти в отставку

Президент Владимир Зеленский анонсировал обновление Кабинета Министров и состава руководителей правоохранительных органов. Он также сообщил, что предложил премьер-министру Юлии Свириденко возглавить новое международное направление "в отношениях с ключевым партнером", что может означать ее отставку с поста главы правительства.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения президента в Telegram.

Зеленский заявил, что обсудил грядущие перемены с премьер-министром Юлией Свириденко. По его словам, стороны пришли к выводу, что для реализации обновленной стратегии требуется переформатирование правительства.

Президент поблагодарил Свириденко за работу в должности главы правительства и предложил ей возглавить новое важное направление в отношениях с ключевым партнером. Кого именно будет касаться этого направления, Зеленский не уточнил.

Он также выразил надежду на то, что Верховная Рада поддержит соответствующие кадровые замены в Кабмине. Кроме того, ожидаются смены среди руководителей правоохранительных органов.

Украина меняет подход к работе с международными партнерами

Зеленский заявил, что Украина изменяет подход к работе с международными партнерами. За каждое приоритетное направление должен отвечать человек с большим опытом и четкой зоной ответственности.

Среди таких направлений президент назвал сотрудничество с США, в частности, договоренности о лицензиях на производство систем Patriot, а также другие проекты безопасности между украинскими и американскими компаниями.

Отдельно Зеленский выделил работу над европейским антибаллистическим проектом, продвижение Украины к членству в ЕС и углубление экономических, политических и культурных связей с Евросоюзом.

Также планируется пересмотреть подходы к отношениям с соседними странами, прежде всего Польшей и Венгрией. Среди других приоритетов президент назвал сотрудничество со странами Ближнего Востока и Персидского залива, Китаем и ключевыми международными организациями.

Изменения будут касаться и внутренней политики. По словам Зеленского, нужно усилить работу в прифронтовых и приграничных областях, увеличить поставки оружия и всех типов беспилотников для сил обороны, а также подготовить страну к зиме.

Президент также заявил о необходимости ускорить трансформацию государственных компаний и исполнение договоренностей с партнерами в сфере восстановления.

Напомним, 17 июля 2025 года Верховная Рада назначила Юлию Свириденко премьер-министром Украины и утвердила новый состав правительства.

Днем ранее Верховная Рада поддержала отставку премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Вместе с ним автоматически в отставку ушло все правительство.