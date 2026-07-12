Зеленський анонсував оновлення Кабміну, Свириденко може піти у відставку

Президент Володимир Зеленський анонсував оновлення Кабінету міністрів і складу керівників правоохоронних органів. Він також повідомив, що запропонував прем’єр-міністерці Юлії Свириденко очолити новий міжнародний напрям "у відносинах із ключовим партнером", що може означати її відставку з посади глави уряду.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення президента у Telegram.

Зеленський заявив, що обговорив майбутні зміни з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко. За його словами, сторони дійшли висновку, що для реалізації оновленої стратегії потрібне переформатування уряду.

Президент подякував Свириденко за роботу на посаді глави уряду та запропонував їй очолити новий важливий напрям у відносинах із ключовим партнером. Кого саме стосуватиметься цей напрям, Зеленський не уточнив.

Він також висловив сподівання, що Верховна Рада підтримає відповідні кадрові заміни в Кабміні. Крім того, очікуються зміни серед керівників правоохоронних органів.

Україна змінює підхід до роботи з міжнародними партнерами

Зеленський заявив, що Україна змінює підхід до роботи з міжнародними партнерами. За кожен пріоритетний напрям має відповідати людина зі значним досвідом і чіткою зоною відповідальності.

Серед таких напрямів президент назвав співпрацю зі США, зокрема домовленості щодо ліцензій на виробництво систем Patriot, а також інші безпекові проєкти між українськими та американськими компаніями.

Окремо Зеленський виділив роботу над європейським антибалістичним проєктом, просування України до членства в ЄС і поглиблення економічних, політичних та культурних зв’язків із Євросоюзом.

Також планують переглянути підходи до відносин із сусідніми країнами, насамперед Польщею та Угорщиною. Серед інших пріоритетів президент назвав співпрацю з країнами Близького Сходу та Перської затоки, Китаєм і ключовими міжнародними організаціями.

Зміни стосуватимуться і внутрішньої політики. За словами Зеленського, потрібно посилити роботу у прифронтових та прикордонних областях, збільшити постачання зброї та всіх типів безпілотників для Сил оборони, а також підготувати країну до зими.

Президент також заявив про необхідність прискорити трансформацію державних компаній і виконання домовленостей із партнерами у сфері відновлення.

Нагадаємо, 17 липня 2025 року Верховна Рада призначила Юлію Свириденко прем’єр-міністеркою України та затвердила новий склад уряду.

За день до того Верховна Рада підтримала відставку прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля. Разом з ним автоматично у відставку пішов увесь уряд.