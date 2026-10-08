Путін змінив тактику війни: чому під ударом опинились мости Києва

Росія намагається перенести війну на поле, де, на думку Кремля, має перевагу, - терор проти цивільного населення та руйнування критичної інфраструктури. Одним із ключових завдань російських атак можуть бути сім мостів через Дніпро в Києві.

Як пише Dilo, про це інформує The Telegraph.

Навіщо Путін хоче знищити мости Києва

За словами автора, російський наступ на Донбасі протягом останніх місяців не дає Кремлю очікуваного результату. Українські сили чинять опір у районах Покровська та Лимана, тоді як російська армія зазнає значних втрат.

На цьому тлі Володимир Путін може намагатися змінити ситуацію за допомогою ударів по українських містах та цивільній інфраструктурі.

Для цього до операцій знову залучають генерала Сергія Суровікіна, відомого за прізвиськом "Генерал Армагеддон". Він командував російськими силами в Україні та раніше був пов'язаний із масштабними ударами по цивільній інфраструктурі.

Автор вважає, що мета Кремля полягає не лише у завданні фізичної шкоди українським містам. Росія може розраховувати на те, що тривалі атаки на цивільну інфраструктуру виснажать населення та посилять тиск на українську владу щодо завершення війни.

Чому під загрозою мости Києва

Київ уже зазнає регулярних ракетних і дронових атак. За даними The Telegraph, лише протягом одного дня у столиці 18 разів оголошували повітряну тривогу.

Російські удари дедалі частіше спрямовуються на об'єкти, які забезпечують функціонування міста. Серед потенційних цілей автор називає сім мостів через Дніпро.

Мости мають стратегічне значення для Києва, оскільки забезпечують автомобільне та залізничне сполучення між правобережною та лівобережною частинами столиці.

Їхнє масштабне пошкодження могло б ускладнити пересування людей, військову логістику та постачання, а також суттєво вплинути на роботу міської інфраструктури.

Водночас такі атаки мали б значення далеко за межами Києва. Столиця є одним із ключових транспортних вузлів півночі України, тому порушення сполучення могло б створити додаткові проблеми для регіону.

Росія користується дефіцитом ракет для ППО

Ще одним фактором, який може впливати на російську тактику, є стан української протиповітряної оборони.

Запаси ракет для ППО залишаються під значним тиском. Особливо складною є ситуація з дорогими ракетами-перехоплювачами для систем Patriot.

Москва, на думку автора, намагається скористатися цією ситуацією, збільшуючи кількість атак та розширюючи перелік цілей.

Йдеться вже не лише про безпосередньо військові об'єкти. Російські удари дедалі більше спрямовані на інфраструктуру, від якої залежить функціонування українських міст.

Кремль розраховує на втому України та Заходу

У The Telegraph вважають, що стратегія Путіна базується на розрахунку на виснаження.

Росія має більшу чисельність населення, ніж Україна, а її економіка значною мірою переведена на воєнні рейки. Кремль розраховує, що зможе довше компенсувати втрати та продовжувати війну.

Однак важливим фактором є не лише здатність України чинити опір. Росія також розраховує на поступове зниження політичної та суспільної підтримки України у країнах Заходу.

Тому, на думку британського експерта, питання полягає не тільки в тому, чи зможе Україна утримувати позиції на Донбасі. Не менш важливо, чи збережуть Велика Британія та інші європейські країни готовність підтримувати Київ у довгостроковій перспективі.

Захід закликають посилити ППО України

Автор закликає західні держави збільшити постачання Україні ракет для протиповітряної оборони, радарів, безпілотників і засобів радіоелектронної боротьби.

Водночас він пропонує Заходу розглянути й більш масштабні варіанти захисту української інфраструктури.

Зокрема, йдеться про можливість залучення авіації НАТО для захисту окремих районів або критично важливих об'єктів у разі масштабних російських атак. Автор наголошує, що це не обов'язково має означати створення класичної безпольотної зони чи безпосередній вступ Альянсу у війну.

На його думку, головне завдання Заходу — не дозволити Росії переконатися, що систематичні атаки на українські міста здатні забезпечити Кремлю стратегічну перевагу.

Українська армія продовжує чинити опір російським військам на Донбасі та завдавати їм значних втрат. Саме тому, вважає автор, Захід має посилювати підтримку України, а не скорочувати її.

Якщо Росія переконається, що удари по Києву та іншій цивільній інфраструктурі дають результат, масштаби таких атак можуть лише зростати. Натомість стійка підтримка України має продемонструвати Кремлю, що знищення міст і виснаження населення не дозволять Росії здобути перемогу у війні.

Росія почала бити по мостах у Києві

Раніше росіяни били по Південному мосту в Києві. Уперше це відбулося вдень 1 жовтня - окупанти атакували опорну частину мосту. Увечері росіяни вдарили по мосту повторно — тоді було пошкоджено дорожнє полотно, мостову опору, відбійник та загородження метрополітену.

Близько 5-ї години ранку 2 жовтня росіяни знову атакували Південний міст. Через це у столиці перекрили Південний міст, міст Патона і міст Метро для громадського транспорту.

Міст потрапив під удар і ввечері 2 жовтня.

Зранку 3 жовтня росіяни також дроном вдарили по Північному мосту в Києві - було пошкоджене дорожнє полотно та контактна тролейбусна мережа. Унаслідок удару постраждали двоє людей. Одному постраждалому надали допомогу на місці, іншого шпиталізували.