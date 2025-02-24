ЕС за год потратил больше на нефть и газ из РФ, чем на поддержку Украины – исследование

В 2024 году Европейский союз закупил у России ископаемое топливо на 22 миллиарда евро, но выделил менее 19 миллиардов евро в поддержку Киева.

Об этом пишет Guardian.

Как отмечается, согласно подсчетам Центра исследований энергетики и чистого воздуха (Crea), за третий год войны ЕС закупил российскую нефть и газ на 21,9 млрд евро, несмотря на усилия, которые прилагают для борьбы с зависимостью от российского топлива, спонсируемого военной машиной Владимира Путина. Эта сумма на одну шестую больше 18,7 млрд евро, которые ЕС выделил Украине как финансовую помощь в 2024 году, согласно данным Кильского института мировой экономики.

По словам аналитика Crea Вайбхава Рагхунандана, покупка российского ископаемого топлива сродни отправке финансовой помощи Кремлю и содействию его вторжению. Он считает, что эта практика должна быть немедленно прекращена, чтобы обеспечить не только будущее Украины, но и энергетическую безопасность Европы.

В отчете также говорится, что Россия заработала 242 миллиарда евро от мирового экспорта ископаемого топлива за третий год своего полномасштабного вторжения в Украину, а доходы с начала войны "теперь приближаются к триллионной цифре", поскольку страна адаптируется к санкциям.

РФ получает до половины своих налоговых поступлений от нефтегазового сектора и пытается обойти санкции, перевозя топливо на старых танкерах "теневого флота". По словам Crea, неизвестные корабли отвечают за транспортировку примерно одной трети доходов от экспорта ископаемого топлива.

Кроме того, в отчете содержится призыв к ограничению сжиженного природного газа (СПГ). Европа сократила импорт российского газа по трубам с начала войны в Украину, но частично утолила свой энергетический голод с помощью поставок суперохлажденного газа, в том числе из России.

Исследователи собрали данные о торговле, чтобы оценить стоимость российского топлива, проданного по всему миру на третьем году вторжения. Указывается, что в 2024 году ЕС потратил на импорт российского ископаемого топлива на 39% больше, чем выделил для Украины. Цифра помощи не включает военные и гуманитарные взносы.

Танкеры с российской нефтью избегают санкций США

С 30 января по 16 февраля ни один из шестнадцати танкеров, загружавших нефть ESPO в восточном порту Козьмино, не попал в список санкций США, согласно данным Bloomberg и Kpler. Это произошло после того, как Вашингтон расширил ограничения в начале прошлого месяца. По информации, половина этих судов — новые участники в транспортировке местного сорта ESPO.

Нефтетрейдеры с большим вниманием отслеживают возможности России сохранять поставки сырой нефти на мировые рынки, в то время как прямые переговоры между администрацией Трампа и Москвой в Саудовской Аравии, касающиеся потенциального урегулирования ситуации в Украине, вызывают вопрос о возможности ослабления санкций.

Напомним, в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект №12380, предусматривающий запрет транзита российских нефти и газа через территорию Украины во время военного положения. В ответ министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто пригрозил Украине заблокировать ее вступление в Европейский Союз из-за прекращения транзита нефти и газа из России.