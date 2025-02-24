ЄС за рік витратив більше на нафту і газ з РФ, ніж на підтримку України - дослідження

У 2024 році Європейський союз закупив у Росії викопного палива на 22 мільярди євро, але виділив менше ніж 19 мільярдів євро на підтримку Києва.

Про це пише Guardian.

Як зазначається, згідно з підрахунками Центру досліджень енергетики та чистого повітря (Crea), за третій рік війни ЄС закупив російської нафти і газу на 21,9 млрд євро, попри зусилля, яких докладають для боротьби із залежністю від російського палива, яке спонсорує військову машину Володимира Путіна. Ця сума на одну шосту більша, ніж 18,7 млрд євро, які ЄС виділив Україні як фінансову допомогу 2024 року, згідно з даними Кільського інституту світової економіки.

За словами аналітика Crea Вайбхава Рагхунандана, купівля російського викопного палива схожа на надсилання фінансової допомоги Кремлю та сприяння його вторгненню. Він вважає, що цю практику необхідно негайно припинити, щоб забезпечити не лише майбутнє України, а й енергетичну безпеку Європи.

У звіті також зазначено, що Росія заробила 242 мільярди євро від світового експорту викопного палива за третій рік свого повномасштабного вторгнення в Україну, а доходи з початку війни "тепер наближаються до трильйонної цифри", оскільки країна адаптується до санкцій.

РФ отримує до половини своїх податкових надходжень від нафтогазового сектору та намагається обійти санкції, перевозячи паливо на старих танкерах "тіньового флоту". За словами Crea, невідомі кораблі відповідають за транспортування приблизно однієї третини доходів від експорту викопного палива.

Крім того, у звіті міститься заклик до обмеження скрапленого природного газу (СПГ). Європа скоротила імпорт російського газу по трубах з початку війни в Україні, але частково втамувала свій енергетичний голод за допомогою поставок суперохолодженого газу, в тому числі з Росії.

Дослідники зібрали дані про торгівлю, щоб оцінити вартість російського палива, яке було продано по всьому світу на третьому році вторгнення. Вказується, що у 2024 році ЄС витратив на імпорт російського викопного палива на 39% більше, ніж виділив для України. Цифра допомоги не включає військові та гуманітарні внески.

Танкери з російською нафтою уникають санкцій США

З 30 січня по 16 лютого жоден з шістнадцяти танкерів, що завантажували нафту ESPO в східному порту Козьміно, не потрапив до списку санкцій США, згідно з даними Bloomberg та Kpler. Це сталося після того, як Вашингтон розширив обмеження на початку минулого місяця. За інформацією, половина цих суден є новими учасниками в транспортуванні місцевого сорту ESPO.

Нафтотрейдери з великою уважністю відстежують можливості Росії зберігати постачання сирої нафти на світові ринки, у той час, як прямі переговори між адміністрацією Трампа та Москвою в Саудівській Аравії, що стосуються потенційного врегулювання ситуації в Україні, викликають питання щодо можливості послаблення санкцій.

Нагадаємо, у Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт №12380, який передбачає заборону транзиту російських нафти та газу територією України під час воєнного стану. У відповідь міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто пригрозив Україні заблокувати її вступ до Європейського Союзу через припинення транзиту нафти та газу з Росії.