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Банки 1 час назад

Осторожно, лохотрон: мошенники предлагают за деньги вернуть вклады в банках-банкротах

Фонд гарантирования призывает кредиторов быть осмотрительными и воздержаться от оплаты таких "услуг"

Фото: КиевПравда Фото: КиевПравда
Фото: КиевПравда

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) предупреждает о мошеннических действиях некоторых компаний, которые сознательно вводят в заблуждение своих клиентов, предлагая за определенную плату свое "содействие" в возвращении средств кредиторам неплатежеспособных банков, в частности, вкладчикам 200+ и юридическим лицам.

Как сообщает пресс-служба ФГВФЛ, Фонд гарантирования призывает кредиторов быть осмотрительными и воздержаться от оплаты таких "услуг".

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ФГВФЛ напоминает, что удовлетворение требований кредиторов осуществляется без посредников и единственным, определенным законом путем: за счет средств, полученных от управления и продажи активов неплатежеспособных банков.

Очередность удовлетворения кредиторских требований определена статьей 52 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц".

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Так, к четвертой очереди реестра кредиторов включены требования физических лиц и ФЛП, которые не являются связанными лицами банка и средства которых превышают гарантированную сумму 200 тысяч грн.

Что касается юрлиц, то их средства возмещаются в седьмую очередь. Требования каждой последующей очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

"Обращаем внимание: если во время удовлетворения кредиторских требований средства вернулись на счет неплатежеспособного банка в связи с изменением реквизитов кредитора, Фонд перечисляет такие средства на депозит нотариусу. Так, за 2019 год и 5 месяцев 2020 года были осуществлены перечисления на депозит нотариусу около 76 млн грн, принадлежащих кредиторам. О поступлении денежных сумм нотариус уведомляет кредиторов и по их требованию выдает денежные суммы. Такие средства нотариусы хранят на своих счетах до момента обращения владельца за ними, но не более трех лет", — говорится в сообщении.

С начала 2020 года Фонд выплатил кредиторам в общем 4,3 млрд грн, в частности:

– полностью погашены требования кредиторов четвертой очереди ПАО "ВТБ Банк", идет подготовка к началу удовлетворения требований кредиторов шестой и седьмой очередей;

– до 87% удовлетворены требования кредиторов четвертой очереди ПАО "Диамантбанк";

– полностью удовлетворены требования кредиторов седьмой очереди ПАО "Банк "Юнисон";

– выплачено до 39% денег в погашение требований кредиторов седьмой очереди ПАО "Укрбизнесбанк";

– 7% от общей суммы акцептованных требований выплачено кредиторам седьмой очереди ПАО "Кредитпромбанк";

– 54% средств выплачено кредиторам седьмой очереди АО "НК Банк".

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Таким образом, с начала 2020 года кредиторы неплатежеспособных банков четвертой очереди получили 472 млн грн, седьмой очереди — 153 млн грн.

В Фонде добавили, что для обеспечения максимального уровня расчета с кредиторами ФГВФЛ принимает все предусмотренные законодательством меры.

Напомним, в начале июня Национальный банк Украины ввел ряд мер по поддержке банковского сектора в текущих экономических условиях.

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