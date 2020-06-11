  • Главная
  • Политика и экономика
1 час назад

Ощадбанк снизил ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса

Банк также предлагает бизнес-клиентам воспользоваться международными, государственными или партнерскими программами, благодаря которым кредитование удешевляется еще на несколько процентных пунктов

Фото: FinBalance Фото: FinBalance
Фото: FinBalance

Государственный Ощадбанк осуществил второе в текущем году снижение ставок по всей линейке кредитов для малого и среднего бизнеса.

Как сообщает пресс-служба финучреждения, банк также предлагает бизнес-клиентам воспользоваться международными, государственными или партнерскими программами, благодаря которым кредитование удешевляется еще на несколько процентных пунктов.

Подпишитесь на канал DELO.UA

 Помимо классического кредитования, Ощадбанк предлагает:

 – государственную программу "Доступные кредиты 5-7-9%", по которой можно получить кредит от 3% годовых;

– более 190 партнерских программ с поставщиками импортных и отечественных транспортных средств и техники со сниженными ставками кредитования. Часть кредитной нагрузки берет на себя партнер, в рамках некоторых программ ставка снижена до 0,1% годовых;

– специальную программу с ЕИБ, по которой ставка кредитования снижается на 1,25% годовых;

– совместную с ЕИФ и ЕИБ программу "гарантийный механизм", которая делает доступным кредитование для клиентов, которые не имеют достаточного залога на всю сумму кредита (достаточно предоставить обеспечение на 30% кредита, остальные 70% гарантирует ЕИБ);

Читайте также:
Ставки за депозитами до кінця літа можуть впасти ще на 1-2%

– программу с Фондом развития предпринимательства, по которой ставка кредитования снижается на 1% годовых;

– программу социального предпринимательства с WNISEF, по которой финансирование предоставляется по ставке от 5% до 10% годовых;

– программу FinancEast с Фондом развития предпринимательства в рамках инициативы Европейского Союза "EU4Business: идем вместе" через KfW, которая позволяет бизнес-клиентам из Донецкой и Луганской областей получить компенсацию до 50% стоимости инвестиционного проекта.

С начала 2020 года Ощадбанк выдал клиентам малого и среднего бизнеса 964 новых кредита на общую сумму 1 159 млн грн.

Напомним, сегодня, 11 июня, правление Национального банка Украины приняло решение снизить учетную ставку с 8% до 6% с 12 июня 2020 года.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Онлайн-университет и маркетплейс для юристов: какие стартапы получат гранты в $25-50 тысяч
Онлайн-университет и маркетплейс для юристов: какие стартапы получат гранты в $25-50 тысяч
Бути чи не бути кіоску: як в Києві легально розмістити МАФ
Бути чи не бути кіоску: як в Києві легально розмістити МАФ
В Раде зарегистрировали законопроект, который расширит возможности бизнес-омбудсмена
В Раде зарегистрировали законопроект, который расширит возможности бизнес-омбудсмена
Загрузка...
Новое видео
Как кризис повлияет на инвестирование — Андрей Комаровский, Sector X / DeloUA

Новости дня

  1. Президент объяснил, почему Хорошковский не возглавил украинскую таможню

  2. Застройщик Ваврыш подтвердил, что будет застраивать Одесскую киностудию — СМИ

  3. Нидерландская авиакомпания досрочно открывает рейсы из Амстердама в Киев

  4. НКРЭКУ упростила украинцам смену поставщика газа

  5. "Укрпочта" намерена продать главный офис на Крещатике за 1 миллиард гривен

Загрузка...