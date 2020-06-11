Ощадбанк снизил ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса

Государственный Ощадбанк осуществил второе в текущем году снижение ставок по всей линейке кредитов для малого и среднего бизнеса.

Как сообщает пресс-служба финучреждения, банк также предлагает бизнес-клиентам воспользоваться международными, государственными или партнерскими программами, благодаря которым кредитование удешевляется еще на несколько процентных пунктов.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Помимо классического кредитования, Ощадбанк предлагает:

– государственную программу "Доступные кредиты 5-7-9%", по которой можно получить кредит от 3% годовых;

– более 190 партнерских программ с поставщиками импортных и отечественных транспортных средств и техники со сниженными ставками кредитования. Часть кредитной нагрузки берет на себя партнер, в рамках некоторых программ ставка снижена до 0,1% годовых;

– специальную программу с ЕИБ, по которой ставка кредитования снижается на 1,25% годовых;

– совместную с ЕИФ и ЕИБ программу "гарантийный механизм", которая делает доступным кредитование для клиентов, которые не имеют достаточного залога на всю сумму кредита (достаточно предоставить обеспечение на 30% кредита, остальные 70% гарантирует ЕИБ);

– программу с Фондом развития предпринимательства, по которой ставка кредитования снижается на 1% годовых;

– программу социального предпринимательства с WNISEF, по которой финансирование предоставляется по ставке от 5% до 10% годовых;

– программу FinancEast с Фондом развития предпринимательства в рамках инициативы Европейского Союза "EU4Business: идем вместе" через KfW, которая позволяет бизнес-клиентам из Донецкой и Луганской областей получить компенсацию до 50% стоимости инвестиционного проекта.

С начала 2020 года Ощадбанк выдал клиентам малого и среднего бизнеса 964 новых кредита на общую сумму 1 159 млн грн.

Напомним, сегодня, 11 июня, правление Национального банка Украины приняло решение снизить учетную ставку с 8% до 6% с 12 июня 2020 года.