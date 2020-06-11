Ставки за депозитами до кінця літа можуть впасти іще на 1-2%

2020 рік і банкіри, і експерти ринку уже називають роком зниження процентних ставок за депозитними вкладами. Сьогодні ставки за депозитами уже на порядок нижчі за ті, які були іще рік тому, і продовжуються знижуватися чи не щомісяця.

Однак, таке зниження депозитних ставок фіксується тільки у відношенні до гривні і долара — ставки за депозитами в євро, навпаки, ростуть.

"Графік зміни депозитних ставок по всіх банках України відображає спадну динаміку по вкладах в гривні і доларах, а ось тривалі євровклади стали більш вигідними", — каже в коментарі Delo.ua аналітик "Центру біржових технологій" Максим Орищак.

Згідно з даними "Центру біржових технологій", у період з 3 лютого по 3 червня 2020 року прибутковість по депозитах у гривні на 3 місяці в середньому скоротилася на 2,75% до 11,27%, терміном на 6 місяців -2,2% до 12%, на 9 і 12 місяців -1,8% до 11,7% і 12,1% відповідно. Доларові вклади, аналогічно, стали менш привабливими, але ні термінові, ні піврічні, ні річні вклади не зазнали втрат більше, ніж на 0,3%. 3-місячні як завжди найменш вигідні і зараз приносять 1,64% прибутковості, 6-ти місячні 1,92%, на 9 і 12 місяців 2,13% і 2,26%. Депозити в євро на 3 місяці зараз приносять 1,29% (+ 0,07%), на 6 місяців 1,56% (+ 0,05%), на 9 місяців 1,87% (+ 0,4%), і на 12 місяців 1,88% (+ 1,01% з лютого).

"Причинами такої динаміки стали зниження ставки НБУ протягом останнього року і перспективи падіння євро в світі аж до 2021 року, через що зараз привертають євровклади. Тобто, незважаючи на велику прибутковість по євровнесках більш вигідними зараз будуть гривневі заощадження. Як готівка, так і на депозитах в банках. Відзначимо, що гривня в світі за підсумками минулого року була найбільш стійкою проти долара США. З огляду на готовність кредиторів співпрацювати з Україною, можна чекати, що валютний ринок країни буде стабільним", — каже Максим Орищак.

Про парадоксальність зниження облікової ставки НБУ і, відповідно, зниження ставок за депозитами говорить у коментарі Delo.ua засновник і управляючий партнер компаніі Fintelect фінансист Едвард Дубинський.

"Динаміка гривневих депозитних ставок залежить від облікової ставки НБУ, яка, в свою чергу, в основному залежить від рівня інфляції. Якщо інфляція зростає за часів бурхливого економічного розвитку, НБУ піднімає облікову ставку, щоб охолодити економіку і знизити попит на товари і продукти.

Що ж сталося під час епідемії коронавірусу в Україні? Насамперед, криза принесла з собою звичайну реакцію, а саме падіння гривні проти долара / євро. Тільки в період з початку березня до кінця квітня, гривня впала проти долара з 24,88 грн/долар до 28,19 % (на 13,3%). При нормальних обставинах, народ би ринувся купувати долари і євро, масово скуповувати товари і продукти в магазинах, і НБУ підняв би облікову ставку, щоб заманити населення залишити свої гроші в банках, і таким чином, врятувати гривню від посилення девальвації. Однак, корона-криза за визначенням відрізняється від звичайної кризи, і тому наслідки відбулися інші.

Насамперед, населення правильно порахувало, що ця криза не "українська", вона глобальна і не є політична і фінансова. Тому воно не хлинуло виводити свої гроші з банків і перекладатися в тверді валюти. Коливання гривні швидко заспокоїлося і вона знову почала зміцнюватися щодо долара. Таким чином, НБУ не мало необхідності піднімати облікову ставку. Іще одне — оскільки епідемія коронавірусу змусила населення залишатися вдома, і роздрібна торгівля зупинилася, попит на товари і продукти впав. Те, що сталося — це протилежність інфляції — це дефляція.

Економіка не тільки не перегрілася, вона охолола, і це змусило НБУ знизити облікову ставку, щоб спробувати підштовхнути економіку. Так, з 13 березня НБУ знизив облікову ставку з 11% до 10%, і 24 квітня НБУ її знову знизив до 8%. Відповідно, за обліковою ставкою знижувались і ставки за депозитами", — аналізує Едвард Дубинський.

З точки зору фінансиста, поки економіка України буде вимагати "розігріву" надалі епідемії коронавірусу, НБУ буде знижувати облікову ставку, і логічно очікувати, що депозитні ставки в банках України також будуть сповзати вниз.

За прогнозами аналітиків, облікова ставка НБУ може знизитись до 6%.

В самих банках подальше зниження процентних ставок по депозитах прогнозують уже в найближчий час.

"Загалом на розмір процентної ставки, насамперед, впливає економічна ситуація в країні та розмір облікової ставки НБУ. Враховуючи прогнози НБУ на зниження облікової ставки, по депозитах ставки, відповідно, також будуть знижуватись", — зазначає в коментарі Delo.ua начальник управління розвитку продуктів Укргазбанку Віталій Годун.

В самому Укргазбанку тільки протягом травня зменшення ставок за депозитами спостерігалося двічі: на початку місяця — в гривні, а з 27 травня — за депозитами в іноземній валюті.

"За валютними вкладами зменшення процентних ставок було незначним, а от за депозитами в гривні ставки зменшились на 1-2% залежно від строку розміщення", — відмічає Віталій Годун.

ПриватБанк у травні знизив ставки за вкладами у гривні на 1% річних. Надалі, як розповіли Delo.ua в прес-службі ПриватБанку, банк при визначенні ставок за депозитами буде відштовхуватися від ринкової ситуації та оцінюватиме власні потреби в ресурсах. "Разом з тим, розраховуємо, що до кінця літа ситуація дозволить знизити ставку ще на 1%", — каже керівник регіонального київського прес-центру ПриватБанку Олександр Жильцов.

Протягом останніх місяців 2020 року кілька разів знижував ставки за депозитами в національній та іноземній валюті і Кредобанк.

"Істотними факторами, що вплинули на зменшення ставок, стали подальше зниження облікової ставки Національного банку, зниження інфляційних очікувань та ліквідність ринку. Швидше за все, зниження депозитних ставок за наявності цих же факторів продовжиться влітку та восени", — каже в коментарі Delo.ua директор департаменту роздрібних клієнтів Кредобанку Орися Юзвишин.

Forward Bank, у якому дохідність за депозитними вкладами вважається на сьогодні високою у порівнянні з іншими банками, також "грішив" у травні цього року тим, що зменшував процентні ставки.

"В травні поточного року ми декілька зменшили доходність за депозитами, що залишається трендом банківської системи останніх місяців — система ліквідна і фінансовим установам не потрібні "дорогі" гроші. Тем не менш, ми входимо в ТОП-5 банків за доходністю по вкладах", — розповідає Delo.ua заступник голови правління Forward Bank Андрій Прусов.

Банкір прогнозує, що до кінця літа в середньому по ринку ставки будуть знижені на 2 процентних пункти — до 10% річних.

Про те, що ставки ще не зафіксувалися на мінімальному рівні і найближчим часом продовжать зниження, говорить у коментарі Delo.ua і директор департаменту розвитку продуктів Ідея Банку Сергій Міщенко.

"Цьому сприяє кілька чинників: зміцнення національної валюти, надлишок гривневого ресурсу у населення і, як не парадоксально, падіння ділової активності", — відзначає він.

Змінити такий тренд, на думку Сергія Міщенка, можуть значні коливання (падіння) національної валюти, збільшення потреби у бізнесу в кредитуванні в післякарантинний період і підвищення купівельної активності населення.

У 2020 році Ідея Банк також знижував ставки за депозитами. Тим не менше, у банку відзначають, що при залученні депозитів фізичних осіб керуються зваженою політикою в частині встановлення процентних ставок і необхідності підтримання достатнього рівня ліквідності Банку.

"Для дотримання збалансованої політики ціноутворення, зокрема з напрямку залучення коштів клієнтів-фізичних осіб, для забезпечення надійності та ефективної діяльності банку, "Південний" у 2020 році переглядав дохідність за вкладами фізичних осіб у бік зниження процентних ставок по залученню коштів фізичних осіб, як за вкладами в національній валюті, так і за вкладами в іноземній валюті", — каже в коментарі Delo.ua начальник управління розробки продуктів департаменту роздрібного бізнесу банку "Південний" Ольга Коломієць.

У "Південному" також прогнозують подальше зниження депозитних ставок іще цього року.

"З урахуванням прогнозного тренду облікової ставки на 2020 рік ми очікуємо зниження ставок по депозитах, які традиційно реагують на динаміку облікової ставки НБУ. Протягом першого кварталу 2020 року НБУ кілька разів переглядав рівень облікової ставки в бік зниження, а банки підпорядковувалися заданому курсу. Другий та третій квартали не стануть винятками", — зазначає Ольга Коломієць.

Ключовими чинниками, які впливають на процентну політику банку, банкір відмічає тенденцію на банківському ринку країни, рівень інфляції, облікову ставку НБУ, економічну та політичну ситуацію в країні, а також структуру та якість депозитного і кредитного портфелів банку, стратегію розвитку банку в цілому за основними напрямами діяльності.

Тим часом, Максим Орищак радить українцям зберігати гроші в різних валютах, в різних банках, і на різних рахунках — тобто і на депозитних рахунках, і на дебетових. "Депозити варто відкривати в національній валюті. Крім того, що ставка прибутковості вище, так ще й співпраця з МВФ знижує ризики девальвації гривні в перспективі року.

Незважаючи на положення економіки і різні зовнішні ризики, накопичення в гривні будуть більш привабливими, як частина структури накопичень. Тобто окремо варто тримати валютні накопичення. Але в процентному співвідношенні велика частка повинна бути в національній валюті (розріз 70-15-15 гривня-долари-євро)", — каже він.

Надія Михальчук, спеціально для Delo.ua