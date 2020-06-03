З 1 липня Нацбанк бере ломбарди під своє крило: що про це думає ринок

Здійснювати державне регулювання та нагляд за діяльністю ломбардів НБУ почне тільки з 1 липня 2020 року, однак актуальні питання ринку і своє бачення майбутнього регулювання він уже виклав у Білій книзі.

Як ринок ломбардів відреагував на можливі нововведення від НБУ і наскільки комунікації між ломбардами і їхнім майбутнім регулятором уже сьогодні налагоджені — дізнавалося Delo.ua.

Зайва чи логічна звітність

Про те, що рахуватися із думкою учасників ломбардного ринку НБУ намір має, випливає уже із самої Білої книги. Там, зокрема, зазначено: "Національний банк планує провести консультації з Міністерством фінансів України та учасниками ринку щодо того, чи потрібна реєстрація ломбардів як суб"єктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, та подання ними звітності до Міністерства фінансів".

Що така вимога уже існує і є обов"язковою до виконання в коментарі Delo.ua розповіла виконавчий директор Всеукраїнської асоціації ломбардів (ВАЛ) Юлія Рожкова.

"Це пов"язано з тим, що предметами застави переважно виступають дорогоцінні метали, а Мінфін, який здійснює ведення вказаного Реєстру є уповноваженим органом, що здійснює державне регулювання у сфері дорогоцінних металів", — зазначає вона. У зв"язку з цим саме "перебування" ломбардів у цьому Реєстрі називає логічним.

Тим часом, абсолютно недоцільною називає в коментарі Delo.ua таку реєстрацію директор з маркетингу мережі ломбардів "Благо" Віталій Соловйов.

"Така реєстрація та подання звітності, на нашу думку, є абсолютно недоцільною та є додатковим тягарем для бізнесу, оскільки персонал витрачає чимало часу на адміністрування даного процесу", — каже він.

За словами Віталія Соловйова, весь рух активів, в тому числі дорогоцінних металів відображається в загальній бухгалтерській звітності, яку при необхідності ломбард може надати у визначеному порядку.

Іще одну вимогу НБУ про те, що "кожен ломбард повинен мати затверджені правила захисту персональних даних споживачів", Юлія Рожкова нововведенням не вважає.

"На сьогоднішній день, на виконання вимог Закону України "Про захист персональних даних", ломбарди вже мають внутрішні документи, які регламентують порядок обробки, зберігання та захисту персональних даних. Тому вказана вимога для ломбардів не є нововведенням", — каже вона.

"На виконання вимог законодавства в ломбардах Скарбниця затверджено Положення про порядок обробки та захисту персональних даних працівників та контрагентів, яке визначає комплекс заходів для забезпечення захисту персональних даних працівників та контрагентів ломбардів від випадкових втрати або знищення, від незаконної обробки, у т. ч. незаконного знищення чи доступу до персональних даних, а також забезпечення належного обліку клієнтів ломбардів та реєстрації їх операцій. Положення є обов'язковим для виконання працівниками ломбардів, які мають доступ до персональних даних та/або обробляють персональні дані", — відповіли на запит Delo.ua в прес-службі мережі ломбардів "Скарбниця".

Однак, як зазначає Віталій Соловйов, діючий закон не вимагає для фінансових компаній окремих спеціальних положень щодо правил роботи з персональними даними.

"Питання зберігання, передання та обробки персональних даних регулюється договірними відносинами з клієнтом. Наразі все стандартно — при оформленні кредиту клієнт надає персональні дані і дає ломбарду згоду використовувати їх тільки для внутрішньої аналітики та для зв"язку з клієнтом без права передачі даних третім особам", — каже він.

Найближчим часом в "Благо" правила захисту персональних даних споживачів планують перевірити та удосконалити.

Більше грошей — більше можливостей?

Прогнозом того, що в недалекому майбутньому дрібні гравці ломбардного ринку відсіються, а сам ринок укрупниться, може слугувати іще одна вимога до ломбардів із Білої книги НБУ, де зазначено, що ломбарди зобов'язані будуть підтримувати капітал на рівні 500 тис гривень, а за наявності відокремлених підрозділів — не менше 1 мільйона гривень. Також НБУ планує встановити нову вимогу щодо необхідності підтримання мінімального власного капіталу ломбарду на рівні не менше 5 млн гривень, якщо ломбард планує надавати інші фінансові послуги, дозволені в межах ліцензії на здійснення фінансової діяльності.

Однак, у ВАЛ стверджують, що цього не станеться.

"Вимога щодо капіталу ломбардів на рівні 500 тисяч -1 мільйон гривень існує вже досить давно. Ринок адаптувався до неї і привів власні капітали у відповідність ще багато років тому. Зараз середній розмір власного капіталу ломбарду (не враховуючи крупні ломбардні мережі) становить 3-5 мільйонів гривень, тому вказана вимога є "посильною" навіть для дрібного ломбарду. Всі працюватимуть як завжди", — каже Юлія Рожкова.

Що стосується вимоги до капіталу на рівні 5 млн гривень — то, за словами Юлії Рожкової, це стосуватиметься лише тих ломбардів, які захочуть розширити існуючу ліцензію і додати до неї фінансову послугу з обміну валют в готівковій формі.

"Отже, ті ломбарди, які захочуть здійснювати обмін валют — "докапіталізуються"", — резюмує вона.

Саме надання ломбардам можливості розширити для клієнтів спектр фінансових послуг в Скарбниці оцінюють як позитивне явище. "Підвищення вимог до ломбардів, які планують надавати додаткові послуги (переказ коштів без відкриття рахунку, торгівля валютними цінностями тощо) вважаємо цілком закономірним. Адже такі ломбарди мають відповідати додатковим вимогам, визначеним регулятором. Ця вимога забезпечить стійкість ломбардів та сприятиме створенню умов для залучення ними фінансування, а також унеможливить роботу на ринку неплатоспроможних ломбардів", — зазначають в прес-службі мережі ломбардів "Скарбниця". Розмір власного капіталу ломбардів Скарбниця там визначають як такий, що відповідає законодавчо визначеному рівню.

Саме розширення доступу до фінансування, яке планує надати ломбардам НБУ, на думку Юлії Рожкової розширить можливості ломбардів щодо залучення фінансових активів задля збільшення обсягу обігових коштів з метою здійснення діяльності з надання фінансових послуг та чітко закріпить це на законодавчому рівні.

Про те, що розширення доступу до фінансування ломбардів може стати драйвером для зростання об"єму виданих кредитів, говорить і Віталій Соловйов.

"Також розширений доступ до фінансування може посилити конкуренцію в частині зниження відсоткових ставок для клієнтів, оскільки ломбарди намагатимуться розміщувати притягнуте фінансування і заробляти на обороті", — прогнозує він.

Скористатися дозволом НБУ поєднувати діяльність із надання фінансових послуг (в тому числі переказу коштів без відкриття рахунків та торгівлі валютними цінностями за умови включення до ліцензії відповідних послуг) із наданням окремих видів супровідних послуг чи здійсненням окремих видів господарських операцій з огляду на те, що мережа має широке регіональне покриття розташування в місцях з найкращих трафіком, наявність IT-інфраструктури, Благо планує підвищувати загальний LTV клієнтів за рахунок збільшення кількості послуг для першого клієнта.

Проблемні моменти

Проблемою відміченою в Білій книзі НБУ бачить те, що у ломбардах трапляються випадки застави викраденого майна, оскільки зазвичай ломбард не вимагає підтвердження права власності на майно (надання правовстановлюючих документів).

В Благо стверджують, що випадків застави викраденого майна у мережі менше 0,1% від загальної кількості.

"Це зумовлено необхідністю ідентифікації клієнтів в ломбардах. Злочинці оминають великі мережі ломбардів де діють стандарти оцінки та безпеки на високому рівні, а відділення обладнані відеоспостереженням. Наші співробітники регулярно отримують інструкції по підозрілому заставному майну. Адже в українському законодавстві відсутні юридичні механізми перевірки належності майна тій чи іншій особі", — каже Віталій Соловйов.

Читайте также: Нацбанк разрешит ломбардам менять валюту и переводить деньги

В прес-службі ломбардів мережі Скарбниця говорять про те, що в їхніх відділеннях проводять повну ідентифікацію клієнтів, а до обліково- реєструючої системи ломбарду вноситься інформація стосовно документів, які посвідчують особу. "Підписуючи договір, позичальник підтверджує своє право власності на переданий до ломбарду предмет застави. Одночасно здійснюється співпраця з правоохоронними органами, надається інформація на запити стосовно майна, яке було викрадене", — зазначають там.

В своїй Білій книзі НБУ також зазначає: "Чинне регулювання передбачає, що ломбарди надають фінансові послуги за своїм місцезнаходженням та/або місцезнаходженням їх відокремлених підрозділів. Водночас, на практиці ломбарди пропонують надання кредитів онлайн із виїздом до клієнта та подальшою доставкою предметів застави до ломбарду".

Про те, що роль та доцільність "виїзних" ломбардів у багатьох випадках обґрунтовується соціально-економічними чинниками, говорить Юлія Рожкова. "Наприклад, в період карантину, ця послуга стала більш популярною. Також, вона є актуальною при заставі крупногабаритної техніки", — зазначає вона.

Водночас, Юлія Рожкова відмічає, що ломбардів, які працюють на виїзд, одиниці і функціонують вони не у всіх регіонах України.

На сьогодні практика виїзних ломбардів широко застосовується Скарбницею, однак в самій мережі стверджують, що законодавчих вимог вони не порушують. "Діяльність ломбардів мережі Скарбниця здійснюється у чіткій відповідності до вимог чинного законодавства. Після запровадження в країні карантину попит на дистанційні сервіси та безготівкові розрахунки значно зріс, і ми намагаємося задовольнити потреби клієнтів та робимо так, щоб отримання послуг нашими клієнтами було максимально зручним, комфортним і безпечним. Фінансові послуги ломбардами Скарбниця надаються за місцезнаходженням наших підрозділів, з можливістю оформлення електронного договору та доставки предмету закладу за допомогою кур"єрської доставки. Тому, жодні вимоги не порушуються", — кажуть в прес-службі мережі ломбардів "Скарбниця".

Запустити виїзні ломбарди намагалися і в Благо, однак, там стверджують, що така послуга народу "не зайшла". "Ми кілька років тому тестували даний формат і за отриманими даними — попит на нього — обмежений. Люди не схильні пускати в будинок сторонніх і взагалі намагаються свої кредитно-фінансові питання вирішувати максимально конфіденційно. Можливо в період карантину попит був би вище через вимушену ізоляцію людей і через відсутність транспорту, та ми не надаємо такої послуги", — розповідає Віталій Соловйов.

Вирішувати надавати таку послугу чи ні, на думку Юлії Рожкової, кожен ломбард має самостійно. "У будь-якому випадку така пропозиція з боку ломбардів розширює можливості для споживачів ломбардних послуг", — зазначає вона.

Оцінка намірів НБУ

Загалом, задекларований НБУ нагляд діяльності ломбардів учасники ринку ломбардів оцінюють позитивно і надмірним не вважають.

"Можна сказати, що положення, викладені в Білій книзі про ломбарди це, навпаки, лібералізація нагляду, але, з урахуванням ризик-орієнтованого підходу. Акценти ставляться на такі важливі питання як захист прав клієнтів ломбардів та нагляд за ринковою поведінкою. Крім того, розширення видів фінансових послуг для ломбардів — це безперечно фактор який сприятиме розвитку ломбардного ринку", — каже Юлія Рожкова.

Найбільш позитивними моментами у Білій книзі виконавчий директор ВАЛ виділяє розширення можливостей щодо надання інших видів фінансових послуг, а також те, що діяльність з надання фінансових послуг вже не буде виключним видом діяльності.

Про те, що нова модель регулювання ринку у деякій мірі зібрала всі позитивні напрацювання та здобутки попередніх років, говорить Віталій Соловьов. На його переконання, це зможе забезпечити сталий розвиток галузі. "Найбільш позитивними для розвитку ринку ломбардів я б виділив: розширення видів діяльності для ломбарду; скасування додаткових реєстрацій; можливість залучення інвестицій через фінансові інструменти", — зазначає Віталій Соловйов.

Про можливість надмірного нагляду зі сторони НБУ за ринком ломбардів, за словами Соловйова, поки що говорити зарано. "На даному етапі, НБУ приймає від нас пропозиції щодо удосконалення роботи. Сподіваюся вони будуть прийняті", — каже Віталій Соловйов.

Сам факт того, що НБУ залучає представників сектору до розроблення та впровадження нових стандартів, уже цінують в мережі ломбардів "Скарбниця". Там також кажуть, що в цілому схвально ставляться до презентованих позицій НБУ щодо ключових питань нової моделі регулювання та нагляду за ринком кредитування ломбардами в Україні.

Надія Михальчук, спеціально для Delo.ua