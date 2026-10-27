В Днепропетровской области строят объездной маршрут для грузовиков: что известно о трассе Н-31

На Днепропетровщине продолжается строительство 29,5 км автомобильной дороги государственного значения Н-31 Днепр – Царичанка – Кобеляки – Решетиловка. Участок проходит от канала Днепр – Донбасс до границ Днепропетровской области. Ее устройство должно уменьшить нагрузку на местные дороги и улучшить логистику грузовых и гуманитарных перевозок.

Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба Агентства восстановления.

На каком этапе строительство дороги Н-31

По данным Службы восстановления, на 22,8 км дороги подготовили грунтовую основу, а более чем на 21 км обустроили шлаковую подушку. Первые слои асфальтобетонного покрытия уже уложили почти на 10 км.

Еще на 8,6 км продолжаются работы по обустройству водоотвода.

Для чего планируют временно открыть движение

Возможность открытия отдельных отрезков дороги по временной схеме позволит частично перенаправить грузовой транспорт на новый участок еще до завершения строительства. Это должно помочь снизить нагрузку на местную дорожную сеть.

Проект также предусматривает строительство новых путепроводов, которые обеспечат проезд сельскохозяйственной техники.

В то же время окончательные сроки открытия движения по отдельным участкам и завершение всех работ в сообщении не уточняются.

Напомним, в Киеве до 31 октября частично будут ограничивать движение по улице Большой Васильковской. Коммунальщики будут выполнять работы по улучшению доступности тротуаров и переходов.