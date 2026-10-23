В центре Киева ограничат движение до конца октября: что будет происходить на Большой Васильковской

В Киеве до 31 октября частично будут ограничивать движение по улице Большой Васильковской. Коммунальщики будут выполнять работы по улучшению доступности тротуаров и переходов.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение КГГА.

Где ограничат движение в Киеве

Работы будут проводить по адресу: улица Большая Васильковская, 10, напротив Бессарабского проезда.

Специалисты Шевченковского дорожно-эксплуатационного управления будут снижать высоту бортового камня и обустраивать островок безопасности.

При выполнении работ на этом участке будут действовать частичные ограничения движения. В "Киевавтодоре" просят водителей учитывать это при планировании маршрутов и извиняются за временные неудобства.

Зачем в Киеве понижают бордюры

Снижение бортового камня является одной из мер по созданию безбарьерного городского пространства. Такие изменения облегчают передвижение по тротуарам и пересечение улиц для людей с инвалидностью, родителей с детскими колясками, людей постарше и других пешеходов.

Устройство островка безопасности также должно способствовать более безопасному переходу дороги.

Работы на Большой Васильковской планируют проводить до 31 октября 2026 года.

Напомним, в столице с 22 октября по 15 декабря частично ограничат движение транспортной развязкой на Демеевской площади. Движение организуют одной полосой.