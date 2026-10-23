У центрі Києва обмежать рух до кінця жовтня: що відбуватиметься на Великій Васильківській

У Києві до 31 жовтня частково обмежуватимуть рух вулицею Великою Васильківською. Комунальники виконуватимуть роботи для покращення доступності тротуарів і переходів.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на повідомлення КМДА.

Де обмежать рух у Києві

Роботи проводитимуть за адресою: вулиця Велика Васильківська, 10, навпроти Бессарабського проїзду.

Фахівці Шевченківського шляхово-експлуатаційного управління знижуватимуть висоту бортового каменю та облаштовуватимуть острівець безпеки.

На час виконання робіт на цій ділянці діятимуть часткові обмеження руху. У "Київавтодорі" просять водіїв враховувати це під час планування маршрутів і перепрошують за тимчасові незручності.

Навіщо в Києві понижують бордюри

Пониження бортового каменю є одним із заходів зі створення безбар’єрного міського простору. Такі зміни полегшують пересування тротуарами та перетин вулиць для людей з інвалідністю, батьків із дитячими візками, людей старшого віку та інших пішоходів.

Облаштування острівця безпеки також має сприяти безпечнішому переходу дороги.

Роботи на Великій Васильківській планують проводити до 31 жовтня 2026 року.

Нагадаємо, у столиці з 22 жовтня до 15 грудня частково обмежать рух транспортною розв’язкою на Деміївській площі. Рух організують однією смугою.