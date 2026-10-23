RU
Запланована подія 2

курс НБУ:

USD

45,05

+0,03

EUR

50,44

--0,13

Готівковий курс:

USD

45,40

45,26

EUR

51,10

50,90

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації
Додати Dilo.ua як бажане джерело в Google

У центрі Києва обмежать рух до кінця жовтня: що відбуватиметься на Великій Васильківській

Київ
У Києві понижуватимуть бордюри: де триватимуть роботи

У Києві до 31 жовтня частково обмежуватимуть рух вулицею Великою Васильківською. Комунальники виконуватимуть роботи для покращення доступності тротуарів і переходів.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на повідомлення КМДА.

Де обмежать рух у Києві

Роботи проводитимуть за адресою: вулиця Велика Васильківська, 10, навпроти Бессарабського проїзду.

Фахівці Шевченківського шляхово-експлуатаційного управління знижуватимуть висоту бортового каменю та облаштовуватимуть острівець безпеки.

На час виконання робіт на цій ділянці діятимуть часткові обмеження руху. У "Київавтодорі" просять водіїв враховувати це під час планування маршрутів і перепрошують за тимчасові незручності.

Навіщо в Києві понижують бордюри

Пониження бортового каменю є одним із заходів зі створення безбар’єрного міського простору. Такі зміни полегшують пересування тротуарами та перетин вулиць для людей з інвалідністю, батьків із дитячими візками, людей старшого віку та інших пішоходів.

Облаштування острівця безпеки також має сприяти безпечнішому переходу дороги.

Роботи на Великій Васильківській планують проводити до 31 жовтня 2026 року.

Фото 2 — У центрі Києва обмежать рух до кінця жовтня: що відбуватиметься на Великій Васильківській

Нагадаємо, у столиці з 22 жовтня до 15 грудня частково обмежать рух транспортною розв’язкою на Деміївській площі. Рух організують однією смугою.

Автор:
Ольга Опенько

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності