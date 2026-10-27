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На Дніпропетровщині будують об’їзний маршрут для вантажівок: що відомо про трасу Н-31

траса
На Дніпропетровщині будують 29,5 км дороги Н-31: що відомо

На Дніпропетровщині триває будівництво 29,5 км автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка. Ділянка проходить від каналу Дніпро – Донбас до межі Дніпропетровської області. Її облаштування має зменшити навантаження на місцеві дороги та покращити логістику вантажних і гуманітарних перевезень.

 

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба Агенства відновлення.

На якому етапі будівництво дороги Н-31

За даними Служби відновлення, на 22,8 км дороги підготували ґрунтову основу, а на понад 21 км облаштували шлакову подушку. Перші шари асфальтобетонного покриття вже уклали майже на 10 км.

Ще на 8,6 км тривають роботи з облаштування водовідведення.

Для чого планують тимчасово відкрити рух

Можливість відкриття окремих відрізків дороги за тимчасовою схемою дасть змогу частково перенаправити вантажний транспорт на нову ділянку ще до завершення будівництва. Це має допомогти зменшити навантаження на місцеву дорожню мережу.

Проєкт також передбачає спорудження нових шляхопроводів, які забезпечать проїзд сільськогосподарської техніки.

Водночас остаточні терміни відкриття руху окремими ділянками та завершення всіх робіт у повідомленні не уточнюються.

Фото 2 — На Дніпропетровщині будують об’їзний маршрут для вантажівок: що відомо про трасу Н-31

Нагадаємо, у Києві до 31 жовтня частково обмежуватимуть рух вулицею Великою Васильківською. Комунальники виконуватимуть роботи для покращення доступності тротуарів і переходів.

Автор:
Ольга Опенько

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