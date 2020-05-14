Нацбанк разрешит ломбардам менять валюту и переводить деньги

Национальный банк Украины (НБУ) в роли будущего регулятора рынков небанковских финансовых услуг планирует предоставить ломбардам возможность наличного обмена валют и перевода денег без открытия счетов.

Об этом говорится в Белой книге "Будущее регулирования деятельности ломбардов".

Как сообщает пресс-служба НБУ, одной из ключевых целей нового регулирования рынка ломбардов, изложенного в Белой книге, станет защита прав лиц, пользующихся услугами ломбардов, а также расширение возможностей для ломбардов.

В частности, НБУ рассматривает возможность ограничения на уровне закона ответственности клиентов по кредитным договорам с ломбардами в пределах стоимости заложенного имущества.

Это означает, что в случае неспособности заемщика оплатить долг с учетом процентов за пользование займом его полная задолженность перед ломбардом будет погашена за счет залога, и никаких дополнительных требований к заемщику у ломбарда быть не может.

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Нацбанк планирует также упростить требования к ломбардам относительно помещения и места предоставления услуг, безопасности, отчетности и учета документов. Так как ломбарды не привлекают деньги у населения, основным видом надзора станет надзор за рыночным поведением, а преобладающей формой — безвыездный надзор.

Кроме этого, ломбарды будут обязаны поддерживать капитал на уровне 500 тысяч грн, а при наличии обособленных подразделений — не менее 1 млн грн.

НБУ также планирует установить повышенные или дополнительные требования для ломбардов, которые будут предоставлять другие финансовые услуги, кроме кредитования, на уровне не менее 5 млн грн.

Напомним, в сентябре 2019 года Верховная Рада приняла закон о "сплите", который разделяет функции Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) между Нацбанком и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Это решение было одним из требований Международного валютного фонда. Его целью является улучшение регулирования в сфере финансовых услуг путем ликвидации одного из регуляторов — Нацкомфинуслуг.

Как следует из документа, новые полномочия НБУ заработают с 1 июля 2020 года.

В конце апреля НБУ обнародовал Белую книгу "Будущее регулирования рынка кредитования финансовыми компаниями".