Важливе пояснення від Пенсійного фонду України щодо пенсій на картку

Пенсійний фонд України надав важливі рекомендації для пенсіонерів, які отримують пенсії на банківську картку.

Основна інформація була представлена прес-службою організації передає cxid.info.

Ситуації, коли звертатися до ПФУ не потрібно

У разі заміни картки через закінчення строку її дії або втрати картки, пенсіонеру рекомендується звернутися до свого банку. Після перевипуску, нова карта зазвичай автоматично прив'язується до поточного рахунку пенсіонера, тому інформувати Пенсійний фонд про такі зміни не потрібно.

Ситуації, коли інформування Пенсійного фонду є обов’язковим

У випадку, коли відбувається зміна основного рахунку або змінюється банк, пенсіонеру необхідно негайно повідомити Пенсійний фонд для забезпечення безперебійних пенсійних виплат.

Як повідомити ПФУ про зміни?

Пенсіонери можуть вибрати один з двох зручних способів:

Звернення особисто до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду. Використання веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду, де можна відправити відповідну заяву і надати нові банківські реквізити.

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