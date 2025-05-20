Пенсії мешканців окупованих територій залишаться на їхніх рахунках в Пенсійному фонді

Пенсії українців, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) Луганської та Донецької областей і не отримували виплати понад рік, зберігатимуться на їхніх рахунках у Пенсійному фонді.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронювати участь

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресцентр Урядового порталу.

Наголошується, що незважаючи на війну та відсутність фізичного доступу до установ, пенсіонери можуть продовжувати отримувати свої кошти за умови проходження ідентифікації, зокрема дистанційної.

Пенсійний фонд зберігатиме виплати

Пенсійний фонд України протягом тривалого часу — від одного до семи років — не може встановити контакт із частиною пенсіонерів, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини. Ці люди понад рік не знімали кошти з пенсійних рахунків, і їхні виплати накопичувалися на спеціальних рахунках в Ощадбанку, який мав здійснювати ці виплати.

Станом на 1 жовтня 2023 року обсяг таких коштів сягнув понад 10 мільярдів гривень. Це — пенсії, призначені громадянам, які проживають на окупованих територіях ще з періоду до повномасштабного вторгнення. Відсутність зв’язку з цими пенсіонерами та неактивність їхніх рахунків призвели до того, що банк фактично використовував ці кошти як власні вільні ресурси.

З метою підвищення фінансової стабільності пенсійної системи передбачено нову норму: пенсійні кошти, які раніше накопичувалися в Ощадбанку, тепер зберігатимуться безпосередньо в Пенсійному фонді України.

Уряд підготував проєкт постанови, яка регулює порядок передачі невикористаних пенсій з Ощадбанку до Пенсійного фонду України. Право на ці кошти зберігається за пенсіонерами або їхніми спадкоємцями. Змінюється лише місце зберігання — тепер гроші будуть обліковуватись у Пенсійному фонді, де чекатимуть на звернення власників.

Ця норма стосується виключно пенсіонерів, які одночасно відповідають усім таким умовам:

Є або були внутрішньо переміщеними особами (ВПО) з тимчасово окупованих територій Донецької чи Луганської областей, що були окуповані до 24 лютого 2022 року;

Отримували пенсію як ВПО ще до початку повномасштабного вторгнення;

Не користувалися пенсійною карткою понад один рік; або

Не пройшли обов’язкову фізичну ідентифікацію в Ощадбанку протягом шести місяців з моменту, коли це потрібно було зробити.

Нагадаємо, за перший квартал 2025 року укладено 2050 договорів про добровільну участь у системі загальнообовʼязкового державного пенсійного страхування. За січень-бререзень до ПФУ надійшло 17,6 млн гривень добровільних внесків.