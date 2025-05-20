Пенсии жителей оккупированных территорий останутся на их счетах в Пенсионном фонде

Пенсии украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях (ТОТ) Луганской и Донецкой областей и не получавших выплат больше года, будут храниться на их счетах в Пенсионном фонде.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессцентр Правительственного портала.

Отмечается, что, несмотря на войну и отсутствие физического доступа к учреждениям, пенсионеры могут продолжать получать свои средства при условии прохождения идентификации, в частности дистанционной.

Пенсионный фонд будет сохранять выплаты

Пенсионный фонд Украины в течение длительного времени – от одного до семи лет – не может установить контакт с частью пенсионеров, проживающих на временно оккупированных территориях Донбасса и Луганщины. Эти люди больше года не снимали средства с пенсионных счетов, и их выплаты накапливались на специальных счетах в Ощадбанке, который должен был осуществлять эти выплаты.

По состоянию на 1 октября 2023 года объем таких средств составил более 10 миллиардов гривен. Это пенсии, назначенные гражданам, проживающим на оккупированных территориях еще с периода до полномасштабного вторжения. Отсутствие связи с этими пенсионерами и неактивность их счетов привели к тому, что банк фактически использовал эти средства в качестве собственных свободных ресурсов.

С целью повышения финансовой стабильности пенсионной системы предусмотрена новая норма: пенсионные средства, которые ранее накапливались в Ощадбанке, теперь будут храниться непосредственно в Пенсионном фонде Украины.

Правительство подготовило проект постановления, регулирующего порядок передачи неиспользованных пенсий изОщадбанка в Пенсионный фонд Украины. Право на эти средства сохраняется за пенсионерами или их наследниками. Изменяется только место хранения — теперь деньги будут учитываться в Пенсионном фонде, где будут ждать обращения собственников.

Эта норма касается исключительно пенсионеров, одновременно отвечающих всем следующим условиям:

Есть или были внутренне перемещенными лицами (ВПЛ) с временно оккупированных территорий Донецкой или Луганской областей, которые были оккупированы до 24 февраля 2022;

Получали пенсию как ВПЛ еще до начала полномасштабного вторжения;

Не пользовались пенсионной картой более одного года; или

Не прошли обязательную физическую идентификацию в Ощадбанке в течение шести месяцев с момента, когда это нужно было сделать.

Напомним, за первый квартал 2025 года заключено 2050 договоров о добровольном участии в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования. За январь-март в ПФУ поступило 17,6 млн. гривен добровольных взносов.