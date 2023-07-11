Росія продовжує блокувати "зернову угоду": у липні з портів вийшли лише 6 суден

З початку липня в рамках Чорноморської зернової ініціативи з портів вийшло 6 суден. Сукупно на них було завантажено тільки 215 тисяч тонн агропродукції.

Про це повідомляє міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Наразі у порту Одеси завершується завантаження 85 тисяч тонн зерна для Єгипту. Це останні два балкери, які очікували завантаження.

Також флоту під завантаження вже немає у порту Чорноморська. Останні судна з агропродукцією було відправлено минулого тижня до Китаю та Тунісу.

Окрім того, понад 2 місяці не працює порт "Південний", бо росіяни "викреслюють" усі судна, які прямують до нього.

Як зазначається, з 26 червня росіяни відмовляються проводити інспекції суден, що прямують до українських портів під завантаження. 29 суден, які мали б доставити понад 1,4 мільйони тонн агропродукції для країн Азії та Африки, наразі заблоковано в територіальних водах Туреччини.

Віце-прем’єр міністр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури наголосив, що повна зупинка експорту українського зерна морем призведе до зростання цін на продовольство і поглибить кризу в бідних країнах.

"Останні кілька місяців "зерновий коридор" практично не працює. Наразі ми спільно з партнерами докладаємо максимум зусиль, щоб українське зерно надходило на ринки в необхідному для світу обсязі. Ми завжди виконували і готові надалі виконувати ті зобов’язання, які брали на себе, коли підписували "зернову угоду". Також закликаємо світ дотримуватися міжнародного морського права і забезпечити вільне торговельне судноплавство", - заявив він.

За інформацією міністерства, у період з 1 червня по 10 липня із запланованих 150 інспекцій суден (як вхідного, так і вихідного флоту) відбулось лише 70 через відмову росіян проводити перевірки. Наступна інспекція запланована на 14 липня. Зараз в зоні інспектування залишився лише вхідний флот.

З 1 серпня 2022 року експортовано понад 33 млн тонн продукції українських аграріїв до 45 країн світу.

"Зернова угода" під загрозою

Наразі "зернова угода" під загрозою зриву. Адже російські представники заявляли, що мають намір з угоди вийти. Проте рішення українських зерновиків нарощувати перевезення сільгосппродукції через порти на річці Дунай, не покладаючись на “зерновий коридор”, дозволить диверсифікувати логістику і створити запасні шляхи збуту врожаю навіть після закінчення війни.