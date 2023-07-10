Український експорт знизив світові ціни на продукти на чверть

Вартість продовольчих товарів на міжнародних ринках впала майже на 24% після того, як Україна відновила експорт зерна в 2022 році після початку роботи "зернового коридору".

Про це заявив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук під час брифінгу у Media Center Ukraine.

"Від моменту відновлення експорту з території України фактично ціни в світі опустились на 24%. Це стало можливим за рахунок українського збіжжя. Якщо вчасно не буде надходити українська продовольча група товарів на міжнародні ринки, то ціни на продукти харчування можуть зрости", — сказав Марчук.

Прогнозується, що особливо негативне зменшення українського експорту вплине на країни Африки, Близького Сходу та Азії — вони є основними споживачами продовольства з України.

"Затримка з логістикою і неможливість вчасно доставити продукцію будуть породжувати нові виклики, пов'язані з голодом у цих країнах", — підкреслив експерт.

Нагадаємо, що зараз "зернова угода" під загрозою зриву. Адже російські представники заявляли, що мають намір з угоди вийти. Проте рішення українських зерновиків нарощувати перевезення сільгосппродукції через порти на річці Дунай, не покладаючись на “зерновий коридор”, дозволить диверсифікувати логістику і створити запасні шляхи збуту врожаю навіть після закінчення війни.

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