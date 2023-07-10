Украинский экспорт снизил мировые цены на продукты на четверть

Стоимость продовольственных товаров на международных рынках упала почти на 24% после того, как Украина возобновила экспорт зерна в 2022 году после начала работы "зернового коридора".

Об этом заявил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук на брифинге в Media Center Ukraine.

"С момента возобновления экспорта с территории Украины фактически цены в мире опустились на 24%. Это стало возможным за счет украинского зерна. Если вовремя не будет поступать украинская продовольственная группа товаров на международные рынки, то цены на продукты питания могут вырасти", - сказал Марчук.

Прогнозируется, что особенно негативно уменьшение украинского экспорта повлияет на страны Африки, Ближнего Востока и Азии — они являются основными потребителями продовольствия из Украины.

"Задержка с логистикой и невозможность вовремя доставить продукцию будут рождать новые вызовы, связанные с голодом в этих странах", - подчеркнул эксперт.

Напомним, что сейчас "зерновое соглашение" под угрозой срыва. Ведь российские представители заявляли, что намерены из соглашения выйти. Однако решение украинских зерновиков наращивать перевозку сельхозпродукции через порты на реке Дунай, не полагаясь на "зерновой коридор", позволит диверсифицировать логистику и создать запасные пути сбыта урожая даже после окончания войны.

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