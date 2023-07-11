Россия продолжает блокировать "зерновое соглашение": в июле из портов вышли только 6 судов

С начала июля в рамках Черноморской зерновой инициативы из портов вышли 6 судов. Совокупно на них загружено только 215 тысяч тонн агропродукции.

Об этом сообщает министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.

В порту Одессы завершается загрузка 85 тысяч тонн зерна для Египта. Это последние два балкера, ожидавших загрузки.

Также флота под погрузку уже нет в порту Черноморска. Последние суда с агропродукцией были отправлены на прошлой неделе в Китай и Тунис.

Кроме того, более 2 месяцев не работает порт "Пивденный", потому что россияне "вычеркивают" все суда, следующие к нему.

Как отмечается, с 26 июня россияне отказываются проводить инспекции судов, направляющихся в украинские порты под загрузку. 29 судов, которые должны доставить более 1,4 миллиона тонн агропродукции для стран Азии и Африки, заблокированы в территориальных водах Турции.

Вице-премьер министр по восстановлению – министр развития громад, территорий и инфраструктуры подчеркнул, что полная остановка экспорта украинского зерна морем приведет к росту цен на продовольствие и усугубит кризис в бедных странах.

"Последние несколько месяцев "зерновой коридор" практически не работает. Сейчас мы совместно с партнерами прилагаем максимум усилий, чтобы украинское зерно поступало на рынки в необходимом для мира объеме. Мы всегда выполняли и готовы в дальнейшем выполнять те обязательства, которые брали на себя, когда подписывали "зерновое соглашение". Также призываем мир соблюдать международное морское право и обеспечить свободное торговое судоходство", - заявил он.

По информации министерства, в период с 1 июня по 10 июля из запланированных 150 инспекций судов (как входящего, так и выходного флота) состоялось лишь 70 из-за отказа россиян проводить проверки. Следующая инспекция намечена на 14 июля. Сейчас в зоне инспектирования остался только входящий флот.

С 1 августа 2022 года экспортировано более 33 млн. тонн продукции украинских аграриев в 45 стран мира.

"Зерновое соглашение" под угрозой

Сейчас "зерновое соглашение" под угрозой срыва. Ведь российские представители заявляли, что намерены из соглашения выйти. Однако решение украинских зерновиков наращивать перевозку сельхозпродукции через порты на реке Дунай, не полагаясь на "зерновой коридор", позволит диверсифицировать логистику и создать запасные пути сбыта урожая даже после окончания войны.