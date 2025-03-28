Антимонопольний комітет розпочав справу стосовно Радабанку: причина

Антимонопольний комітет України (АМКУ) розпочав розгляд справи за ознаками вчинення АТ "Акціонерний банк "Радабанк" порушень законодавства про захист економічної конкуренції.

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Про це повідомила пресслужба АМКУ.

Зазначається, що регулятор розпочав розгляд справи за ознаками вчинення Радабанком порушення Закону України "Про захист економічної конкуренції" у вигляді подання інформації АМКУ в неповному обсязі у встановлений строк.

Про Радабанк

Національний банк України 3 грудня 1993 року зареєстрував "Міжгалузевий комерційний Земельний банк Агрос" з місцем розташування в місті Хмельницький.

4 лютого 1997 року він був перереєстрований НБУ у зв’язку із зміною назви на ЗАТ АБ "Радабанк" та почав діяльність на фінансовому ринку Дніпропетровщини.

30 листопада 2018 року — зміна найменування Банку. Нова назва Банку — Акціонерне товариство "Акціонерний банк "Радабанк" (АТ "АБ "Радабанк").

Акціонери банку є Городницький Володимир Ігорович, Городницька Тетяна Ігорівна, Городницький Ігор Зіновійович і Сисенко Вадим Анатолійович.

В липні 2020 року Тетяна Городницька збільшила частку в статутному капіталі РадаБанку з 30,205% до 62,205% за рахунок прямого відчуження права власності на пакет акцій її братом Володимиром Городницьким.

Частка в статутному капіталі Володимира Городницького скоротилася з 54,565% до 22,565%.

За даними НБУ, на 1 травня 2020 року за розміром загальних активів "Радабанк" посідав 39 місце (2,237 млрд грн) серед 75 банків, що діяли в країні.

У січні 2025 року НБУ оштрафував Радабанк на 2 млн грн за порушення вимог щодо застосування ризик-орієнтованого підходу.