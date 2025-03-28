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Антимонопольный комитет возбудил дело в отношении Радабанка: причина
Антимонопольный комитет Украины ( АМКУ ) приступил к рассмотрению дела по признакам совершения АО "Акционерный банк "Радабанк" нарушений законодательства о защите экономической конкуренции.
Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.
Отмечается, что регулятор приступил к рассмотрению дела по признакам совершения Радабанком нарушения Закона Украины "О защите экономической конкуренции" в виде представления информации АМКУ в неполном объеме в установленный срок.
О Радобанке
Национальный банк Украины 3 декабря 1993 зарегистрировал "Межотраслевой коммерческий Земельный банк Агрос" с местоположением в городе Хмельницкий.
4 февраля 1997 он был перерегистрирован НБУ в связи с изменением названия на ЗАО АБ "Радабанк" и начал деятельность на финансовом рынке Днепропетровщины.
30 ноября 2018 года – изменение наименования Банка. Новое название Банка — Акционерное общество "Акционерный банк "Радабанк" (АО "АБ "Радабанк").
Акционеры банка есть Городницкий Владимир Игоревич, Городницкая Татьяна Игоревна, Городницкий Игорь Зиновьевич и Сысенко Вадим Анатольевич.
В июле 2020 года Татьяна Городницкая увеличила долю в уставном капитале РадБанка с 30,205% до 62,205% за счет прямого отчуждения права собственности на пакет акций ее братом Владимиром Городницким.
Доля в уставном капитале Владимира Городницкого сократилась с 54,565% до 22,565%.
По данным НБУ, на 1 мая 2020 года по размеру общих активов "Радабанк" занимал 39 место (2,237 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.
В январе 2025 года НБУ оштрафовал Радабанк на 2 млн грн за нарушение требований по применению риск-ориентированного подхода.