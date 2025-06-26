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Статутний капітал і документи: НБУ виявив порушення у двох фінкомпаніях

НБУ
НБУ зобов’язав дві фінкомпанії виправити порушення / НБУ

Національний банк України застосував заходи впливу до двох небанківських фінансових установ — ТОВ “Системний фінансовий консалтинг” та ТОВ “Компанія ”Фін-Ранг" — через неподання обов’язкових документів, пов’язаних зі зміною розміру статутного капіталу. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Нацбанк вимагає виправлення недоліків

Національний банк України застосував заходи впливу до двох небанківських фінансових установ — ТОВ "Системний фінансовий консалтинг" та ТОВ "Компанія "Фін-Ранг". Причиною стало неподання компаніями необхідних документів, передбачених регуляторними вимогами, зокрема щодо збільшення розміру статутного капіталу у 2024 році.

Ці порушення були виявлені під час наглядових заходів. У зв’язку з цим Нацбанк видав обом установам вимогу усунути порушення та привести свою діяльність у відповідність до чинного законодавства.

Визначений строк для виконання вимог — до 21 липня 2025 року.

Що відомо про компанії

  • ТОВ "Системний фінансовий консалтинг"

Згідно з даними YouControl, юридична особа ТОВ "Системний фінансовий консалтинг" було зареєстровано в 2018 році.

Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 5,8 млн грн.

Основним напрямом діяльності компанії є надання консультацій у сфері комерційної діяльності та управління.

Також підприємство працює у фінансовому секторі, зокрема займається різними видами грошового посередництва та надає послуги з кредитування.

Бенефіціарний власник - Чорний Микола.

  • ТОВ "Компанія "Фін-Ранг"

Згідно з даними YouControl, юридична особа ТОВ "Компанія "Фін-Ранг" було зареєстровано в 2019 році.

Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 9,2 млн грн.

Компанія спеціалізується на наданні консультаційних послуг у сфері комерційної діяльності та управління.

Окрім основного напряму, підприємство також здійснює діяльність у фінансовій сфері, зокрема надає послуги з фінансового лізингу, кредитування та виконує функції грошового посередництва.

Бенефіціарний власник - Чорний Микола.

Про заходи НБУ

Національний банк України погодив зміну обсягу ліцензій на діяльність фінансової компанії семи небанківським фінансовим установам на підставі їх власних заяв.

У березні 2025 року Національний банк застосував заходи впливу до шести банків за порушення законодавства щодо запобігання відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення.

Автор:
Ольга Опенько