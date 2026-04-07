Работы на дорогах государственного значения продолжаются: в сутки восстановлено 124 тыс. кв. м

Восстановление дорожного покрытия в Украине / Агентство восстановления

На автомобильных дорогах государственного значения по всей Украине продолжаются работы по текущему ремонту. В течение 6 апреля дорожные службы ликвидировали 124 тыс. м² повреждений, в том числе на международных трассах М-05, М-14, М-03 и М-30, привлекая 129 бригад и 1 235 специалистов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Агентства обновления.

Текущий ремонт дорог

На автомобильных дорогах государственного значения по всей Украине продолжаются работы по текущему ремонту. Дорожники применяют метод укладки больших карт, позволяющий оперативно устранять значительные дефекты покрытия и улучшать условия проезда для водителей.

За прошедшие сутки, 6 апреля, специалисты ликвидировали более 124 тысяч квадратных метров повреждений. Ремонтные работы выполнялись на 13 международных трассах и отдельных участках национальных дорог, задействовав 129 бригад в составе 1 235 дорожников.

Наибольшие объемы работ были выполнены на следующих автодорогах:

  • М-05 Киев – Одесса – 13,2 тыс. м².
  • М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск – 9,4 тыс. м².
  • М-03 Киев – Харьков – Довжанский – 7,9 тыс. м².
  • М-30 Стрый – Умань – Днепр – Изварино – 6,3 тыс. м²

Сегодня, 7 апреля, работы продолжаются на ключевых дорогах государственного значения во всех областях. К выполнению задач планируется привлечь более 1500 специалистов.

Дорожники призывают водителей быть внимательными в зонах проведения ремонтных работ: снижать скорость, соблюдать временные дорожные знаки и разметки и сохранять безопасную дистанцию.

Ранее сообщалось, что с начала года дорожники устранили 2,3 млн м² повреждений дорожного покрытия на дорогах государственного значения по всей Украине. Большинство работ выполняется методом укладки больших карт, что позволяет оперативно восстанавливать значительные участки покрытия.

Автор:
Ольга Опенько