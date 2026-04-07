Работы на дорогах государственного значения продолжаются: в сутки восстановлено 124 тыс. кв. м

На автомобильных дорогах государственного значения по всей Украине продолжаются работы по текущему ремонту. Дорожники применяют метод укладки больших карт, позволяющий оперативно устранять значительные дефекты покрытия и улучшать условия проезда для водителей.

За прошедшие сутки, 6 апреля, специалисты ликвидировали более 124 тысяч квадратных метров повреждений. Ремонтные работы выполнялись на 13 международных трассах и отдельных участках национальных дорог, задействовав 129 бригад в составе 1 235 дорожников.

Наибольшие объемы работ были выполнены на следующих автодорогах:

М-05 Киев – Одесса – 13,2 тыс. м².

М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск – 9,4 тыс. м².

М-03 Киев – Харьков – Довжанский – 7,9 тыс. м².

М-30 Стрый – Умань – Днепр – Изварино – 6,3 тыс. м²

Сегодня, 7 апреля, работы продолжаются на ключевых дорогах государственного значения во всех областях. К выполнению задач планируется привлечь более 1500 специалистов.

Дорожники призывают водителей быть внимательными в зонах проведения ремонтных работ: снижать скорость, соблюдать временные дорожные знаки и разметки и сохранять безопасную дистанцию.

Ранее сообщалось, что с начала года дорожники устранили 2,3 млн м² повреждений дорожного покрытия на дорогах государственного значения по всей Украине. Большинство работ выполняется методом укладки больших карт, что позволяет оперативно восстанавливать значительные участки покрытия.