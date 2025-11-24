Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
Військові отримали перші 100 тисяч FPV‑дронів через DOT‑Chain Defence: майже третина – на оптоволокні

Майже третина дронів оснащена оптоволокном / Міноборони

Збройні Сили України отримали першу партію зі 100 тисяч FPV‑дронів, закуплених через систему DOT‑Chain Defence. Майже третина дронів оснащена оптоволоконними рішеннями, що значно підвищує їхню стійкість до радіоелектронної боротьби.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на міністра оборони Дениса Шмигаля.

За його словами, що це показовий приклад того, як технології та інноваційний підхід дозволяють руйнувати застарілу бюрократію та швидко посилювати Сили оборони.

Понад 180 моделей – під потреби кожного підрозділу

Підрозділи самостійно обирають потрібну техніку із понад 180 моделей FPV-дронів від 40 українських виробників. Така гнучкість забезпечує максимально точне та ефективне покриття потреб на різних ділянках фронту.

Зазначається, що система забезпечення повністю позбавлена зайвої бюрократії:

  • середній термін доставки FPV-дронів становить 7 днів;
  • всі контракти, оплати та логістичні процеси виконує Агенція оборонних закупівель Міноборони України.

Це дозволяє швидко та безперебійно постачати на передову дрони, які є одними з ключових інструментів сучасної війни.

У Міноборони наголошують, що робота над забезпеченням підрозділів БпЛА триває цілодобово.

"Дрони — очі та зброя нашої армії. Працюємо 24/7, щоб їх було більше, і щоб вони надходили до наших воїнів максимально швидко та ефективно", – зазначили в міністерстві.

Додамо, що з листопада військові матимуть змогу замовляти засоби радіолокаційної боротьби (РЕБ) через маркетплейс зброї DOT-Chain Defence. 

Автор:
Тетяна Гойденко