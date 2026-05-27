Український бізнес ризикує втратити фінансування через нові правила

Банки та інвестори дедалі частіше враховують ESG-критерії під час ухвалення рішень про фінансування компаній, однак значна частина українського бізнесу досі не адаптувалася до нових вимог.

Під час презентації дослідження голова ESG Liga в Асоціації професіоналів довкілля (PAEW) Ольга Семків повідомила, що 63% компаній уже стикаються з тим, що банки та фінансові партнери запитують інформацію про впровадження ESG-критеріїв — екологічності, соціальної відповідальності та корпоративного управління.

Опитування охопило 133 компанії з різних секторів економіки. Його результати показали, що інвестори та міжнародні партнери, особливо європейські, дедалі більше враховують ESG-зрілість бізнесу під час ухвалення фінансових рішень.

Водночас рівень підготовки українських компаній залишається низьким. Лише 7% опитаних повідомили, що їхні компанії формалізували ESG-цілі. Майже половина респондентів заявили про відсутність відповідальних працівників за питання сталого розвитку, а у 72% компаній не запроваджено індивідуальних показників ефективності для реалізації ESG-стратегії.

Експерти зазначають, що це може створювати ризики для бізнесу, який працює з європейськими партнерами або планує залучати міжнародне фінансування.

Одним із ключових викликів компанії назвали нестачу спеціалістів, відсутність методичних рекомендацій та дефіцит якісних даних для впровадження ESG-практик.

Очікується, що тиск на бізнес зростатиме після впровадження вимог європейської директиви CSRD, яка передбачає обов’язкову звітність щодо сталого розвитку.

Нагадаємо, правління Національного банку України затвердило Білу книгу з ESG ще влітку минулого року. Документ розроблено для гармонізації українського фінрегулювання з європейськими стандартами у межах Європейського зеленого курсу.