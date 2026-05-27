Український бізнес ризикує втратити фінансування через нові правила

Реєстрація бізнесу в Україні
Український бізнес ризикує втратити фінансування через нові правила / Depositphotos

Банки та інвестори дедалі частіше враховують ESG-критерії під час ухвалення рішень про фінансування компаній, однак значна частина українського бізнесу досі не адаптувалася до нових вимог. 

Як інформує Delo.ua, про це пише "Укрінформ".

Під час презентації дослідження голова ESG Liga в Асоціації професіоналів довкілля (PAEW) Ольга Семків повідомила, що 63% компаній уже стикаються з тим, що банки та фінансові партнери запитують інформацію про впровадження ESG-критеріїв — екологічності, соціальної відповідальності та корпоративного управління.

Опитування охопило 133 компанії з різних секторів економіки. Його результати показали, що інвестори та міжнародні партнери, особливо європейські, дедалі більше враховують ESG-зрілість бізнесу під час ухвалення фінансових рішень.

Водночас рівень підготовки українських компаній залишається низьким. Лише 7% опитаних повідомили, що їхні компанії формалізували ESG-цілі. Майже половина респондентів заявили про відсутність відповідальних працівників за питання сталого розвитку, а у 72% компаній не запроваджено індивідуальних показників ефективності для реалізації ESG-стратегії.

Експерти зазначають, що це може створювати ризики для бізнесу, який працює з європейськими партнерами або планує залучати міжнародне фінансування.

Одним із ключових викликів компанії назвали нестачу спеціалістів, відсутність методичних рекомендацій та дефіцит якісних даних для впровадження ESG-практик.

Очікується, що тиск на бізнес зростатиме після впровадження вимог європейської директиви CSRD, яка передбачає обов’язкову звітність щодо сталого розвитку.

Нагадаємо, правління Національного банку України затвердило Білу книгу з ESG ще влітку минулого року. Документ розроблено для гармонізації українського фінрегулювання з європейськими стандартами у межах Європейського зеленого курсу.

Автор:
Тетяна Гойденко