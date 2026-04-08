- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Переоформлення авто онлайн: через "Дію" українці уклали вже понад 500 000 угод
Українці оформили понад 500 тисяч угод із купівлі-продажу автомобілів, мопедів та мотоциклів через застосунок "Дія". Сервіс перереєстрації транспортних засобів працює з грудня 2023 року: продати транспорт можна будь-де і будь-коли просто зі смартфона.
Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба
Вимоги до документів
Для здійснення операції продавець повинен мати у застосунку такі документи:
- ID-картка, закордонний паспорт або посвідка на проживання;
- РНОКПП;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;
- підтверджене місце проживання.
Процедура оформлення
Процес перереєстрації включає наступні етапи:
- автоматична перевірка транспортного засобу в державних реєстрах;
- блокування операції за наявності обтяжень або обмежень;
- закріплення номерного знака та формування електронного свідоцтва;
- доставка фізичних документів через "Укрпошту".
Вибір номерних знаків
Покупець має можливість обрати один із двох варіантів: залишити наявний номерний знак або замовити новий із серією DI. Терміни початку експлуатації авто залежать від вибору номера:
- у разі замовлення серії DI користуватися транспортним засобом можна після отримання фізичних знаків;
- за умови збереження старого номера виїзд на дорогу дозволено одразу після появи електронного техпаспорта в застосунку.
Проєкт реалізовано зусиллями Міністерством цифрової трансформації спільно з Міністерством внутрішніх справ, Головним сервісним центром МВС, ДП "Інфотех" та АТ "Укрпошта".
Нагадаємо, в Україні вперше запрацював сервіс, який дозволяє повністю оформити купівлю нового автомобіля онлайн — від вибору моделі до підписання договору. Відповідну можливість запустила платформа UDRIVE.