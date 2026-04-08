Переоформлення авто онлайн: через "Дію" українці уклали вже понад 500 000 угод

Українці оформили понад 500 тисяч угод із купівлі-продажу автомобілів, мопедів та мотоциклів через застосунок "Дія". Сервіс перереєстрації транспортних засобів працює з грудня 2023 року: продати транспорт можна будь-де і будь-коли просто зі смартфона.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба

Вимоги до документів

Для здійснення операції продавець повинен мати у застосунку такі документи:

ID-картка, закордонний паспорт або посвідка на проживання;

РНОКПП;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

підтверджене місце проживання.

Процедура оформлення

Процес перереєстрації включає наступні етапи:

автоматична перевірка транспортного засобу в державних реєстрах;

блокування операції за наявності обтяжень або обмежень;

закріплення номерного знака та формування електронного свідоцтва;

доставка фізичних документів через "Укрпошту".

Вибір номерних знаків

Покупець має можливість обрати один із двох варіантів: залишити наявний номерний знак або замовити новий із серією DI. Терміни початку експлуатації авто залежать від вибору номера:

у разі замовлення серії DI користуватися транспортним засобом можна після отримання фізичних знаків;

за умови збереження старого номера виїзд на дорогу дозволено одразу після появи електронного техпаспорта в застосунку.

Проєкт реалізовано зусиллями Міністерством цифрової трансформації спільно з Міністерством внутрішніх справ, Головним сервісним центром МВС, ДП "Інфотех" та АТ "Укрпошта".

