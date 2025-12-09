Венгрия переводит оператора "Турецкого потока" в Будапешт

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о переводе компании-оператора газопровода "Турецкий поток" из Нидерландов в Венгрию.

Как сообщает Delo.ua, об этом он сообщил во время заседания венгерско-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Москве.

"Вчера некоторые силы пытались распространять панические слухи по поводу компании-оператора газопровода "Турецкий поток". А вот хорошая новость: начат перевод этой компании из Нидерландов в Венгрию, и никакие санкции не препятствуют ее деятельности", — подчеркнул Сийярто.

Венгерский министр также сообщил, что Россия и дальше позволяет Будапешту платить за газ способом, который не подпадает под санкции.

По словам Сийярто, после многих лет спада объем торговли между Венгрией и Россией в этом году снова начал расти. Он назвал это результатом "труда и стойкости к давлению".

Кроме того, министр сообщил о прогрессе в строительстве атомной электростанции Пакш II: монтаж железобетонных конструкций начнется на следующей неделе вместо запланированного января.

Напомним, в конце ноября Соединенные Штаты выдали генеральную лицензию, разрешающую ряд операций, связанных со строительством российской корпорацией "Росатом" атомной электростанции Пакш II в Венгрии.