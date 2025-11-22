США разрешили России строительство АЭС в Венгрии

Соединенные Штаты выдали генеральную лицензию, разрешающую ряд операций, связанных со строительством российской корпорацией "Росатом" атомной электростанции Пакш II в Венгрии.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters.

Лицензия фактически предусматривает исключения из американских санкций, введенных против российского финансового сектора из-за войны войны РФ против Украины.

Документ позволяет выполнять транзакции, связанные с проектом АЭС, с участием ряда российских банков — Газпромбанка, ВТБ и Центрального банка России.

Решение было принято после того, как Венгрия и США подписали соглашение о сотрудничестве в сфере ядерной энергетики. Это произошло на фоне встречи президента Дональда Трампа с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Согласно достигнутым договоренностям Венгрия планирует закупать американское ядерное топливо и использовать технологии США для хранения отработанного топлива на объекте, который все же будет строить российский "Росатом".

Напомним, в начале ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. По словам представителя Белого дома, США предоставили Венгрии годовое освобождение от санкций США по импорту нефти и газа из России, после того как Орбан объяснил необходимость использования российского топлива для экономики своей страны.

Также говорилось, что США разрешат поставки топлива для электростанции Пакш II.