Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,15

+0,06

EUR

48,52

--0,22

Наличный курс:

USD

42,45

42,32

EUR

49,15

48,98

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

США разрешили России строительство АЭС в Венгрии

Виктор Орбан и Дональд Трамп
США смягчили санкционный режим для АЭС в Венгрии

Соединенные Штаты выдали генеральную лицензию, разрешающую ряд операций, связанных со строительством российской корпорацией "Росатом" атомной электростанции Пакш II в Венгрии.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters.

Лицензия фактически предусматривает исключения из американских санкций, введенных против российского финансового сектора из-за войны войны РФ против Украины.

Документ позволяет выполнять транзакции, связанные с проектом АЭС, с участием ряда российских банков — Газпромбанка, ВТБ и Центрального банка России.

Решение было принято после того, как Венгрия и США подписали соглашение о сотрудничестве в сфере ядерной энергетики. Это произошло на фоне встречи президента Дональда Трампа с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Согласно достигнутым договоренностям Венгрия планирует закупать американское ядерное топливо и использовать технологии США для хранения отработанного топлива на объекте, который все же будет строить российский "Росатом".

Напомним, в начале ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. По словам представителя Белого дома, США предоставили Венгрии годовое освобождение от санкций США по импорту нефти и газа из России, после того как Орбан объяснил необходимость использования российского топлива для экономики своей страны.

Также говорилось, что США разрешат поставки топлива для электростанции Пакш II.

Автор:
Татьяна Гойденко