США дозволили Росії будівництво АЕС в Угорщині

Сполучені Штати видали генеральну ліцензію, що дозволяє низку операцій, пов’язаних із будівництвом російською корпорацією "Росатом" атомної електростанції Пакш II в Угорщині.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Ліцензія фактично передбачає винятки з американських санкцій, запроваджених проти російського фінансового сектору через війну РФ проти України.

Документ дозволяє виконувати транзакції, пов’язані з проєктом АЕС, за участю низки російських банків — Газпромбанку, ВТБ та навіть Центрального банку Росії.

Рішення ухвалене після того, як Угорщина та США підписали угоду про співпрацю у сфері ядерної енергетики. Це відбулося на тлі зустрічі президента Дональда Трампа з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Відповідно до досягнутих домовленостей, Угорщина планує закуповувати американське ядерне паливо та використовувати технології США для зберігання відпрацьованого палива на об’єкті, який усе ж будуватиме російський "Росатом".

Нагадаємо, на початку листопада прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі. За словами представника Білого дому, США надали Угорщині річне звільнення від санкцій США щодо імпорту нафти та газу з Росії, після того як Орбан пояснив необхідність використання російського палива для економіки своєї країни.

Також йшлося про те, що США дозволять постачання палива для електростанції Пакш II.