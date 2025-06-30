США зняли санкції щодо будівництва АЕС в Угорщині за участю російського "Росатому"

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що уряд США скасував санкції, пов’язані з розширенням атомної електростанції "Пакш", будівництво якої проводить "Росатом".

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

За словами голови МЗС Угорщини, адміністрація колишнього президента США Байдена ухвалила рішення, яким начебто прагнула зробити неможливим довгострокове безпечне енергопостачання Угорщини.

Однак, як підкреслив Сіярто, із січня в Білому домі перебуває "президент, який вважає Угорщину другом".

"У світлі цього американський уряд скасував санкції, пов’язані з інвестиціями в атомну електростанцію "Пакш". За це ми вдячні президенту Дональду Трампу та республіканській адміністрації", - наголосив дипломат.

Він додав, що завдяки розширенню АЕС "Пакш" Угорщина зможе виробляти електроенергію, необхідну для економіки країни до 2035 року.

"Інвестиції в "Пакш" гарантують надійне енергопостачання Угорщини в довгостроковій перспективі та збереження результатів зниження цін на комунальні послуги", - зазначив Сіярто.

Наразі будівництво обладнання для атомної електростанції триває в Росії та Франції.

Що відомо про угорську АЕС

Єдина атомна електростанція Угорщина розташована приблизно за 5 км від міста Пакш та приблизно за 100 км на південь від Будапешта на Дунаї. Енергоблоки ввели в експлуатацію між 1982 і 1987 роками. Атомна електростанція "Пакш" нині має 4 реактори. Станція побудована за радянським проєктом і виробляє понад 42 % всієї електроенергії, яка генерується в країні.

Згідно з проєктом "Пакш ІІ", вартість якого становить понад 12 млрд євро, Росатом має побудувати два нові реактори на АЕС до 2030-2031 року. Росія й Угорщина підписали документи про будівництво п'ятого й шостого блоків АЕС "Пакш" після окупації Криму, в кінці 2014 року. Проєкт здійснюють під керівництвом "Росатому", його фінансують здебільшого коштом російського державного кредиту.

У серпні 2022 року Угорщина видала дозвіл РФ на будівництво проєкту "Пакш II". Саме цей проєкт є однією з причин, чому Угорщина виступає проти будь-яких санкцій проти російської атомної енергетики.

27 червня лідери країн Європейського Союзу досягли політичної домовленості про продовження всіх чинних санкцій проти Росії ще на шість місяців, але згоди щодо схвалення нового, 18-го пакета санкцій, поки що немає.

Наразі Європейський Союз готовий до повного припинення імпорту викопного палива з Росії. Водночас блок відкладає рішення щодо відмови від постачання російських ядерних технологій, побоюючись значного впливу на енергетичну безпеку.