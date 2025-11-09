США звільнили Угорщину від санкцій щодо російської нафти та газу

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі. За словами представника Білого дому, США надали Угорщині річне звільнення від санкцій США щодо імпорту нафти та газу з Росії, після того як Орбан пояснив необхідність використання російського палива для економіки своєї країни.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на The Guardian.

Минулого місяця Трамп запровадив санкції проти російських нафтових компаній "Лукойл" та "Роснефть", які загрожували країнам, що купують російську нафту. Орбан підкреслив, що обмеження постачання нафти та газу серйозно вплинуть на угорський народ та економіку.

Під час зустрічі Орбан пообіцяв закуповувати американський скраплений природний газ (LNG) на суму близько 600 мільйонів доларів та ядерне паливо, щоб стимулювати звільнення від вторинних санкцій. Також США дозволять постачання палива для електростанції Пакш II.

Трамп високо оцінив позицію Орбана щодо імміграції та назвав угорського прем’єр-міністра "великим лідером". Він підтримав прагнення Орбана відродити плани саміту з Володимиром Путіним, що, на думку Орбана, може сприяти завершенню війни в Україні.

Орбан у вступному слові похвалив Трампа та розкритикував адміністрацію Байдена, назвавши її дії "сфальсифікованими", і заявив про "нову главу у двосторонніх відносинах між США та Угорщиною" та "золотий вік співпраці".

Під час зустрічі лідери також обговорили міграційну політику та роль Угорщини у Європі, а Орбан повторив свою критику санкцій ЄС проти країни.

Китайські державні нафтові компанії також призупинили закупівлі російської нафти, що перевозиться морем, після санкцій США щодо "Роснефти" та "Лукойлу".