Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,08

+0,02

EUR

48,52

+0,19

Готівковий курс:

USD

42,09

41,98

EUR

48,85

48,70

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

США звільнили Угорщину від санкцій щодо російської нафти та газу

Віктор Орбан зустрівся з президентом США Дональдом Трампом
Віктор Орбан зустрівся з президентом США Дональдом Трампом / ВВС

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі. За словами представника Білого дому, США надали Угорщині річне звільнення від санкцій США щодо імпорту нафти та газу з Росії, після того як Орбан пояснив необхідність використання російського палива для економіки своєї країни.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на The Guardian.

Минулого місяця Трамп запровадив санкції проти російських нафтових компаній "Лукойл" та "Роснефть", які загрожували країнам, що купують російську нафту. Орбан підкреслив, що обмеження постачання нафти та газу серйозно вплинуть на угорський народ та економіку.

Під час зустрічі Орбан пообіцяв закуповувати американський скраплений природний газ (LNG) на суму близько 600 мільйонів доларів та ядерне паливо, щоб стимулювати звільнення від вторинних санкцій. Також США дозволять постачання палива для електростанції Пакш II.

Трамп високо оцінив позицію Орбана щодо імміграції та назвав угорського прем’єр-міністра "великим лідером". Він підтримав прагнення Орбана відродити плани саміту з Володимиром Путіним, що, на думку Орбана, може сприяти завершенню війни в Україні.

Орбан у вступному слові похвалив Трампа та розкритикував адміністрацію Байдена, назвавши її дії "сфальсифікованими", і заявив про "нову главу у двосторонніх відносинах між США та Угорщиною" та "золотий вік співпраці".

Під час зустрічі лідери також обговорили міграційну політику та роль Угорщини у Європі, а Орбан повторив свою критику санкцій ЄС проти країни.

Китайські державні нафтові компанії також призупинили закупівлі російської нафти, що перевозиться морем, після санкцій США щодо "Роснефти" та "Лукойлу".

Автор:
Тетяна Гойденко