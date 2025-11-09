Запланована подія 2

США освободили Венгрию от санкций в отношении российской нефти и газа

Виктор Орбан встретился с президентом США Дональдом Трампом/BBC

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. По словам представителя Белого дома, США предоставили Венгрии годовое освобождение от санкций США по импорту нефти и газа из России после того, как Орбан объяснил необходимость использования российского топлива для экономики своей страны.

В прошлом месяце Трамп ввел санкции против российских нефтяных компаний "Лукойл" и "Роснефть", угрожавших странам, покупающим российскую нефть. Орбан подчеркнул, что ограничения поставок нефти и газа серьезно повлияют на венгерский народ и экономику.

В ходе встречи Орбан пообещал закупать американский сжиженный природный газ (LNG) на сумму около 600 миллионов долларов и ядерное топливо, чтобы стимулировать освобождение от вторичных санкций. Также США разрешат поставку топлива для электростанции Пакш II.

Трамп высоко оценил позицию Орбана по иммиграции и назвал венгерского премьер-министра "великим лидером". Он поддержал стремление Орбана возродить планы саммита с Владимиром Путиным, что, по мнению Орбана, может способствовать завершению войны в Украине.

Орбан во вступительном слове похвалил Трампа и раскритиковал администрацию Байдена, назвав ее действия "сфальсифицированными", и заявил о "новой главе в двусторонних отношениях между США и Венгрией" и "золотом возрасте сотрудничества".

Во время встречи лидеры обсудили миграционную политику и роль Венгрии в Европе, а Орбан повторил свою критику санкций ЕС против страны.

Китайские государственные нефтяные компании также   приостановили закупки российской нефти,   что перевозится по морю, после санкций США в отношении "Роснефти" и "Лукойла".

Автор:
Татьяна Гойденко