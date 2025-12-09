Запланована подія 2

Угорщина переводить оператора "Турецького потоку" до Будапешта

Угорщина переводить оператора "Турецького потоку" до Будапешта
Угорщина переводить оператора "Турецького потоку" до Будапешта / Depositphotos

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив про переведення компанії-оператора газопроводу "Турецький потік" з Нідерландів до Угорщини.

Як інформує Delo.ua, про це він повідомив під час засідання угорсько-російської міжурядової комісії з економічного співробітництва в Москві.

"Учора деякі сили намагалися поширювати панічні чутки щодо компанії-оператора газопроводу "Турецький потік". А ось добра новина: розпочато переведення цієї компанії з Нідерландів до Угорщини, і жодні санкції не перешкоджають її діяльності", — наголосив Сійярто.

Угорський міністр також повідомив, що Росія й надалі дозволяє Будапешту платити за газ у спосіб, який не підпадає під санкції.

За словами Сійярто, після багатьох років спаду обсяг торгівлі між Угорщиною та Росією цього року знову почав зростати. Він назвав це результатом "праці і стійкості до тиску".

Крім того, міністр повідомив про прогрес у будівництві атомної електростанції Пакш II: монтаж залізобетонних конструкцій розпочнеться вже наступного тижня замість запланованого січня.

Нагадаємо, в кінці листопада Сполучені Штати видали генеральну ліцензію, що дозволяє низку операцій, пов’язаних із будівництвом російською корпорацією "Росатом" атомної електростанції Пакш II в Угорщині.

Автор:
Тетяна Гойденко