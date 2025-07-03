Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,81

--0,01

EUR

49,13

--0,28

Готівковий курс:

USD

41,70

41,61

EUR

49,55

49,35

Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Експорт російського газу до Європи в червні впав на 18%

"Турецький потік"
"Турецький потік" транспортував менше російського газу в червні/hurriyetdailynews.com

У червні російський "Газпром" скоротив середньодобові поставки природного газу до Європи через трубопровід "Турецький потік" на 18,3% порівняно з травнем.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Туреччина залишається єдиним транзитним маршрутом для російського газу до Європи після того, як Україна вирішила не продовжувати п'ятирічну транзитну угоду з Москвою, термін дії якої закінчився 1 січня.

Згідно з наявними даними, загальний обсяг експорту російського газу до Європи у січні-червні знизився до 8,33 мільярда кубічних метрів з 15,5 мільярда кубічних метрів у аналогічному періоді попереднього року, враховуючи поставки через Україну.

За даними європейської газотранспортної групи Entsog, у червні Росія скоротила експорт газу через "Турецький потік" до 37,6 мільйона кубометрів на день. У травні цей показник становив 46 мільйонів кубометрів на день.  

Це також менше, ніж 39,5 млн куб. м, відвантажених цим маршрутом у травні 2024 року.

За розрахунками Reuters, поставки російського газу до Європи через "Турецький потік" зросли приблизно на 6,8% у першому півріччі цього року з 7,8 млрд куб. м за аналогічний період роком раніше.

Нагадаємо, Європейський Союз вимагатиме від енергетичних компаній надавати детальну інформацію про свої контракти з Росією на постачання газу в рамках майбутньої ініціативи щодо поетапної заборони імпорту російського газу.

Автор:
Тетяна Бесараб