Экспорт российского газа в Европу в июне упал на 18%

В июне российский "Газпром" сократил среднесуточные поставки природного газа в Европу через трубопровод "Турецкий поток" на 18,3% по сравнению с маем.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Турция остается единственным транзитным маршрутом для российского газа в Европу после того, как Украина решила не продлевать пятилетнее транзитное соглашение с Москвой, срок действия которого истек 1 января.

Согласно имеющимся данным, общий объем экспорта российского газа в Европу в январе-июне снизился до 8,33 миллиарда кубических метров с 15,5 миллиарда кубических метров в аналогичном периоде предыдущего года, учитывая поставки через Украину.

По данным европейской газотранспортной группы Entsog, в июне Россия сократила экспорт газа через Турецкий поток до 37,6 миллиона кубометров в день. В мае этот показатель составлял 46 миллионов кубометров в день.

Это также меньше, чем 39,5 млн куб. м, отгруженных по этому маршруту в мае 2024 года.

По расчетам Reuters, поставки российского газа в Европу через "Турецкий поток" выросли примерно на 6,8% в первом полугодии этого года с 7,8 млрд куб. м за аналогичный период годом ранее.

Напомним, Европейский Союз потребует от энергетических компаний предоставлять подробную информацию о своих контрактах с Россией на поставку газа в рамках предстоящей инициативы по поэтапному запрету импорта российского газа.