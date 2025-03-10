Підтримка бізнесу в прифронтових регіонах: EBA розробила комплекс заходів

Європейська Бізнес Асоціація (EBA) провела аналіз основних проблем та труднощів, з якими стикаються компанії в прифронтових регіонах, та розробила рекомендації щодо підтримки підприємництва на цих територіях.

Про це повідомляє пресслужба EBA.

Зазначається, що для стабільної роботи бізнесу в цих регіонах потрібна активніша підтримка та посилена увага. Для цього експерти Асоціації розробили низку рекомендацій, які призначені для центральних та місцевих органів влади, донорських організацій, міжнародних інституцій, урядів різних країн, а також банків та фінансових організацій.

Що пропонується для підтримки бізнесу у прифронтових регіонах:

Компенсації військових ризиків для внутрішніх та зовнішніх інвесторів. Забезпечити прогнозовані мобілізаційні заходи та розглянути можливість збільшення квоти на бронювання військовозобов’язаних працівників до 100% для критично важливих підприємств на прифронтових територіях.

для внутрішніх та зовнішніх інвесторів. Забезпечити прогнозовані мобілізаційні заходи та розглянути можливість для критично важливих підприємств на прифронтових територіях. Податкові зміни – зниження військового збору до 1,5%, зменшення ЄСВ до 10% для роботодавців у прифронтових областях, тимчасове скасування податку на землю та нерухомість, а також припинення автоматичного блокування податкових накладних.

– зниження військового збору до 1,5%, зменшення ЄСВ до 10% для роботодавців у прифронтових областях, тимчасове скасування податку на землю та нерухомість, а також припинення автоматичного блокування податкових накладних. Фінансування та кредитування – розширення програми "Доступні кредити 5-7-9%", пільгове кредитування для відновлення пошкодженого майна на прифронтових територіях, реструктуризація кредитів, переформатування програми "є-Робота" тощо.

– розширення програми "Доступні кредити 5-7-9%", пільгове кредитування для відновлення пошкодженого майна на прифронтових територіях, реструктуризація кредитів, переформатування програми "є-Робота" тощо. Логістична та інфраструктурна підтримка – запровадження механізму компенсації деяких транспортних витрат, податкові стимули для транспортних компаній прифронтових територій, тарифні пільги на перевезення.

Варто додати, що за даними Мінреінтеграції станом на кінець 2024 року 180 253 українські компанії були зареєстровані на прифронтових територіях. З них 14% — на територіях активних бойових дій. Найбільше таких бізнесів у Харківській та Запорізькій областях.

Нагадаємо, в Україні діє урядова програма релокації бізнесу. Підприємства, які розташовані поблизу лінії фронту, або були в окупації чи поблизу лінії фронту, можуть нею скористатися.