Кабмин расширил поддержку аграриев в прифронтовых регионах: фокус на орошении

Сегодня, 30 июля, правительство приняло решение о расширении поддержки аграриев в прифронтовых регионах, работающих на орошаемых землях.

Об этом сообщает Delo .ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

По ее словам, Кабинет Министров обновил механизм господдержки для сельхозпроизводителей, использующих мелиорированные земли.

"Расширяем мелиорацию на прифронтовые регионы. Это реакция на последствия войны, в частности, подрыв Каховской ГЭС, и засуху на юге", — заявила премьер.

Свириденко отметила, что финансирование из госбюджета будет направлено на восстановление и строительство гидротехнической инфраструктуры, в том числе каналы, насосные станции, трубопроводы и т.д. Это позволит увеличить площадь полива и защитить украинский урожай.

Напомним, в прошлом году Кабинет Министров принял решение о компенсации стоимости восстановления и строительства мелиоративных систем для организаций водопользователей (ОВК). Они смогли получить до 50 процентов компенсации за восстановление насосных станций