Кабмін розширив підтримку аграріїв у прифронтових регіонах: фокус на зрошенні

Сьогодні, 30 липня, уряд ухвалив рішення про розширення підтримки аграріїв у прифронтових регіонах, які працюють на зрошуваних землях.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем’єр-міністерки України Юлії Свириденко.

За її словами, Кабінет Міністрів оновив механізм держпідтримки для сільгоспвиробників, що використовують меліоровані землі.

"Розширюємо меліорацію на прифронтові регіони. Це реакція на наслідки війни, зокрема підрив Каховської ГЕС, та посуху на півдні", — заявила прем’єрка.

Свириденко зазначила, що фінансування з держбюджету буде спрямовано на відновлення та будівництво гідротехнічної інфраструктури, зокрема канали, насосні станції, трубопроводи, тощо. Це дозволить збільшити площі поливу та захистити український врожай.

Нагадаємо, минулого року Кабінет Міністрів схвалив рішення про компенсацію вартості відновлення та будівництва меліоративних систем для організацій водокористувачів (ОВК). Вони змогли отримати до 50 відсотків компенсації за відновлення насосних станцій.