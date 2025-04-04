Підприємці прифронтових регіонів зможуть отримати гранти до 500 тис. грн на власну справу: що змінилось

Кабінет міністрів ухвалив рішення збільшити максимальний розмір гранту за програмою “Власна Справа” до 500 тисяч гривень для підприємців прикордонних та прифронтових регіонів. Це рішення було прийнято на засіданні уряду 4 квітня та сприятиме розвитку бізнесу в цих областях.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронювати участь

Про це інформує прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль.

Як зміняться виплати і кого стосується

В Україні наразі можна отримати грант у розмірі 150 тисяч гривень за створення одного робочого місця та 250 тисяч гривень за два робочих місця.

Для прифронтових регіонів розмір гранту збільшується вдвічі — до 300 тисяч гривень за одне робоче місце та 500 тисяч гривень за два.

Цю можливість отримають підприємці семи додаткових регіонів: Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Херсонської, Чернігівської та Сумської областей. Раніше збільшений розмір грантів було запроваджено для бізнесу Харківщини. Відтепер підприємці з восьми прифронтових регіонів зможуть скористатися розширеними умовами підтримки.

"У межах програми "єРобота" вже 25 тисяч підприємців отримали гранти. Держава інвестувала в цю програма понад 12 млрд грн. Основний компонент програми — це мікрогранти від 50 до 250 тисяч грн. Їх видали 22,5 тисячі підприємцям", - наголосив Шмигаль.

Про програму

Для отримання гранту підприємці повинні створити 1-2 робочих місця залежно від суми гранту. Грантові кошти можна використати на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення.

Подати заявку можуть як діючі підприємці, так і люди без досвіду ведення бізнесу.

Кошти гранту можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення. Заявки на отримання гранту подаються через портал "Дія" разом з бізнес-планом. Адмініструє програму Державна служба зайнятості.

Уряд розширив умови грантової програми "Власна справа", аби підтримати ще більше українців у започаткуванні чи розвитку власного бізнесу. Зокрема, з 2025 року гранти стали доступні для підприємців, які займаються виробництвом вин, а також було збільшено кількість банків, що беруть участь у програмі.