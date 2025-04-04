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Підприємці прифронтових регіонів зможуть отримати гранти до 500 тис. грн на власну справу: що змінилось
Кабінет міністрів ухвалив рішення збільшити максимальний розмір гранту за програмою “Власна Справа” до 500 тисяч гривень для підприємців прикордонних та прифронтових регіонів. Це рішення було прийнято на засіданні уряду 4 квітня та сприятиме розвитку бізнесу в цих областях.
Про це інформує прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль.
Як зміняться виплати і кого стосується
В Україні наразі можна отримати грант у розмірі 150 тисяч гривень за створення одного робочого місця та 250 тисяч гривень за два робочих місця.
Для прифронтових регіонів розмір гранту збільшується вдвічі — до 300 тисяч гривень за одне робоче місце та 500 тисяч гривень за два.
Цю можливість отримають підприємці семи додаткових регіонів: Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Херсонської, Чернігівської та Сумської областей. Раніше збільшений розмір грантів було запроваджено для бізнесу Харківщини. Відтепер підприємці з восьми прифронтових регіонів зможуть скористатися розширеними умовами підтримки.
"У межах програми "єРобота" вже 25 тисяч підприємців отримали гранти. Держава інвестувала в цю програма понад 12 млрд грн. Основний компонент програми — це мікрогранти від 50 до 250 тисяч грн. Їх видали 22,5 тисячі підприємцям", - наголосив Шмигаль.
Про програму
Для отримання гранту підприємці повинні створити 1-2 робочих місця залежно від суми гранту. Грантові кошти можна використати на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення.
Подати заявку можуть як діючі підприємці, так і люди без досвіду ведення бізнесу.
Кошти гранту можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення. Заявки на отримання гранту подаються через портал "Дія" разом з бізнес-планом. Адмініструє програму Державна служба зайнятості.
Уряд розширив умови грантової програми "Власна справа", аби підтримати ще більше українців у започаткуванні чи розвитку власного бізнесу. Зокрема, з 2025 року гранти стали доступні для підприємців, які займаються виробництвом вин, а також було збільшено кількість банків, що беруть участь у програмі.