Предприниматели прифронтовых регионов смогут получить гранты до 500 тысяч. грн на собственное дело: что изменилось

Кабинет министров принял решение увеличить максимальный размер гранта по программе "Власна справа" до 500 тысяч гривен для предпринимателей приграничных и прифронтовых регионов. Это решение было принято на заседании правительства 4 апреля и будет способствовать развитию бизнеса в этих областях.

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Об этом сообщает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Как изменятся выплаты и кого касается

В Украине можно получить грант в размере 150 тысяч гривен за создание одного рабочего места и 250 тысяч гривен за два рабочих места.

Для прифронтовых регионов размер гранта увеличивается вдвое – до 300 тысяч гривен за одно рабочее место и 500 тысяч гривен за два.

Эту возможность получат предприниматели семи дополнительных регионов: Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Черниговской и Сумской областей. Ранее увеличенный размер грантов был введен для бизнеса Харьковщины. Теперь предприниматели из восьми прифронтовых регионов смогут воспользоваться расширенными условиями поддержки.

"В рамках программы "єРабота" уже 25 тысяч предпринимателей получили гранты. Государство инвестировало в эту программу более 12 млрд грн. Основной компонент программы — это микрогранты от 50 до 250 тысяч грн. Их выдали 22,5 тысячи предпринимателям", — подчеркнул Шмыгаль.

О программе

Для получения гранта предприниматели должны создать 1-2 рабочих места в зависимости от суммы гранта. Грантовые средства можно использовать для приобретения или лизинга оборудования, закупки сырья и материалов, аренды помещения.

Подать заявку могут как действующие предприниматели, так и люди без опыта ведения бизнеса.

Средства гранта можно потратить на приобретение или лизинг оборудования, закупку сырья и материалов, аренду помещения. Заявки на получение гранта подаются через портал "Дія" вместе с бизнес-планом. Администрирует программу Государственная служба занятости.

Правительство расширило условия грантовой программы "Власна справа", чтобы поддержать еще больше украинцев в начале или развитии собственного бизнеса. В частности, с 2025 года гранты стали доступны для предпринимателей, занимающихся производством вин, а также было увеличено количество участвующих в программе банков.