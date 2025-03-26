1000 новых рабочих мест: кто получит гранты от программы "Власна справа"

Определены победители правительственной программы "Власна справа", которые подавали заявления на получение грантов, в период с 17 февраля по 2 марта 2025 года. В общей сложности гранты получат 549 предпринимателей, среди которых молодежь и ветераны, что будет способствовать созданию 1000 новых рабочих мест.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы занятости.

Кто получит гранты

По итогам четвертой волны программы 444 предпринимателей получат микрогранты на общую сумму 106 млн грн для начала или развития собственного бизнеса, что позволит создать 737 новых рабочих мест.

Топ-5 сфер деятельности, в которых победители осуществляют или планируют начать свой бизнес:

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств (34%);

временное размещение и организация питания (14%);

перерабатывающая промышленность (11%);

предоставление других видов услуг (11%);

здравоохранение и социальная помощь (6%).

Среди получателей микрогрантов 57% составляют женщины, 35% – мужчины, а 8% – юридические лица. Лидируют по количеству грантополучателей Киевская (13%), Львовская (13%), Ивано-Франковская (10%), Харьковская (9%) и Ровенская (7%) области.

Большинство победителей – 68% – имеют высшее образование, 13% – среднее специальное (техникум или колледж).

21 молодой украинец от 18 до 25 лет получит гранты до 150 тысяч гривен на старт собственного бизнеса. Эта инициатива помогает реализовать креативные и инновационные идеи, оказывая финансовую поддержку для аренды помещения, приобретения оборудования и других необходимых затрат.

В рамках ветеранского направления программы "Власна справа" 84 победителя получат гранты на общую сумму 41 млн грн, что позволит создать 167 новых рабочих мест.

Среди участников четвертой волны программы 54% являются участниками боевых действий. Большинство грантополучателей — 65% — имеют высшее образование, а 57% уже действующие предприниматели. Средний размер гранта составляет 488 тысяч. грн.

С сентября 2024 г. в рамках программы уже получили поддержку 186 молодых предпринимателей, которые уверенно развивают собственное дело.

О программе "Власна справа"

Согласно грантовой программе "Власна справа", украинцы могут получить микрогрант от 50 до 250 тыс. грн.

Этот грант доступен как действующим предпринимателям, так и тем, кто не имеет опыта в бизнесе.

Для получения гранта на сумму более 75 тысяч. обязательным условием является создание 1-2 рабочих мест, в зависимости от размера гранта.

Молодые люди до 25 лет могут получить грант до 150 тыс. грн при регистрации как ФЛП, без требования создавать рабочие места.

Предприниматели из Харькова и Харьковской области имеют возможность получить грант до 300 тыс. грн за создание 1 рабочего места или до 500 тыс. грн. грн за создание 2 рабочих мест.

Грантовые средства можно потратить на приобретение или лизинг оборудования, закупку сырья и материалов, а также аренду помещения. Заявки на грант подаются через портал "Дія" вместе с бизнес-планом.

Правительство расширило условия грантовой программы "Власна справа", чтобы поддержать еще больше украинцев в развитии собственного бизнеса. В частности, с 2025 года гранты стали доступны для предпринимателей, занимающихся производством вин, а также было увеличено количество участвующих в программе банков.