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1000 новых рабочих мест: кто получит гранты от программы "Власна справа"
Определены победители правительственной программы "Власна справа", которые подавали заявления на получение грантов, в период с 17 февраля по 2 марта 2025 года. В общей сложности гранты получат 549 предпринимателей, среди которых молодежь и ветераны, что будет способствовать созданию 1000 новых рабочих мест.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы занятости.
Кто получит гранты
- По итогам четвертой волны программы 444 предпринимателей получат микрогранты на общую сумму 106 млн грн для начала или развития собственного бизнеса, что позволит создать 737 новых рабочих мест.
Топ-5 сфер деятельности, в которых победители осуществляют или планируют начать свой бизнес:
- оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств (34%);
- временное размещение и организация питания (14%);
- перерабатывающая промышленность (11%);
- предоставление других видов услуг (11%);
- здравоохранение и социальная помощь (6%).
Среди получателей микрогрантов 57% составляют женщины, 35% – мужчины, а 8% – юридические лица. Лидируют по количеству грантополучателей Киевская (13%), Львовская (13%), Ивано-Франковская (10%), Харьковская (9%) и Ровенская (7%) области.
Большинство победителей – 68% – имеют высшее образование, 13% – среднее специальное (техникум или колледж).
- 21 молодой украинец от 18 до 25 лет получит гранты до 150 тысяч гривен на старт собственного бизнеса. Эта инициатива помогает реализовать креативные и инновационные идеи, оказывая финансовую поддержку для аренды помещения, приобретения оборудования и других необходимых затрат.
- В рамках ветеранского направления программы "Власна справа" 84 победителя получат гранты на общую сумму 41 млн грн, что позволит создать 167 новых рабочих мест.
Среди участников четвертой волны программы 54% являются участниками боевых действий. Большинство грантополучателей — 65% — имеют высшее образование, а 57% уже действующие предприниматели. Средний размер гранта составляет 488 тысяч. грн.
С сентября 2024 г. в рамках программы уже получили поддержку 186 молодых предпринимателей, которые уверенно развивают собственное дело.
О программе "Власна справа"
Согласно грантовой программе "Власна справа", украинцы могут получить микрогрант от 50 до 250 тыс. грн.
Этот грант доступен как действующим предпринимателям, так и тем, кто не имеет опыта в бизнесе.
- Для получения гранта на сумму более 75 тысяч. обязательным условием является создание 1-2 рабочих мест, в зависимости от размера гранта.
- Молодые люди до 25 лет могут получить грант до 150 тыс. грн при регистрации как ФЛП, без требования создавать рабочие места.
- Предприниматели из Харькова и Харьковской области имеют возможность получить грант до 300 тыс. грн за создание 1 рабочего места или до 500 тыс. грн. грн за создание 2 рабочих мест.
Грантовые средства можно потратить на приобретение или лизинг оборудования, закупку сырья и материалов, а также аренду помещения. Заявки на грант подаются через портал "Дія" вместе с бизнес-планом.
Правительство расширило условия грантовой программы "Власна справа", чтобы поддержать еще больше украинцев в развитии собственного бизнеса. В частности, с 2025 года гранты стали доступны для предпринимателей, занимающихся производством вин, а также было увеличено количество участвующих в программе банков.